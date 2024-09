Das waren die Abräumer der aktuellen MTV Video Music Awards

Gestern Abend standen in New York City die alljährlichen MTV Video Music Awards an. Zu der Preisverleihung erschien alles, was in der Musikbranche Rang und Namen hat. Zur Abräumerin des Abends gehörte ganz klar Taylor Swift (34): Die "Fortnight"-Interpretin erhielt gleich sieben Auszeichnungen! Doch auch Lenny Kravitz (60), Eminem (51) und auch K-Pop-Superstar Lisa Manobal (27) durften sich über die begehrten Auszeichnungen freuen. Alles Weitere zu den VMAs erfahrt ihr im Promiflash-Video!

