Dinner mit Kylie: Hailey Bieber erstmals nach Geburt gesehen

Hailey Bieber (27) wurde diese Woche zum ersten Mal nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues in der Öffentlichkeit gesichtet. Die frischgebackene Mama genoss ein Abendessen mit ihrer Freundin Kylie Jenner (27) in einem beliebten Restaurant in Bel Air, während ihr Ehemann Justin Bieber (30) anscheinend zu Hause geblieben war – das zeigen aktuelle Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen. Das Model war in einem gewohnt stylishen Outfit unterwegs: Sie trug eine dunkle kurze Hose und eine hellbraune Oversize-Jacke, während Kylie in einem bauchfreien schwarzen Tanktop und tief sitzenden schwarzen Jeans auftrat.

Seit 2018 sind Hailey und Justin verheiratet und gelten seitdem als das Traumpaar schlechthin. Im Mai dieses Jahres gaben die beiden schließlich bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. "Hailey und Justin haben sich das schon lange gewünscht und können es kaum erwarten, ihre Familie zu erweitern", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Im August war es dann endlich so weit: Der kleine Jack Blues erblickte das Licht der Welt – und vor allem der Sänger scheint sich in seiner neuen Rolle mehr als wohl zu fühlen. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater", plauderte ein weiterer Informant im Gespräch mit People aus.

Die 27-Jährige hingegen soll ziemlich mit sich zu kämpfen haben – sie ist nämlich nicht nur frischgebackene Mama, sondern auch Unternehmerin, weswegen sie sehr unter Druck stehe. "Von Müttern wird erwartet, dass sie auf demselben Niveau arbeiten wie vor der Geburt ihres Kindes, was fast unmöglich ist", erklärte Wellness-Expertin Brogan Garrit Smith gegenüber Hello!. Sie empfahl Hailey, sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern auf ihr Gefühl zu hören: "Man ist nicht mehr die Person, die man vor dem Kind war. Manchmal ist es am besten, sich den Freiraumzu gönnen, sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt, anstatt den Vorstellungen der Gesellschaft zu folgen, wie eine Karriere aussehen sollte."

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige