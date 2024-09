Elon Musk gibt bizarre Antwort auf Taylor Swifts Harris-Lob

Elon Musk (53) hat der Popsängerin Taylor Swift (34) ein höchst merkwürdiges Angebot gemacht, nachdem diese sich öffentlich für Kamala Harris (59) als zukünftige US-Präsidentin ausgesprochen hatte. Taylor hatte nach einer TV-Debatte zwischen Donald Trump (78) und Kamala ihre Unterstützung auf Instagram verkündet und sich selbstironisch als "Childless Cat Lady" bezeichnet. Der Tech-Milliardär wendete sich daraufhin in einem Kommentar auf X direkt an die Blondine: "Okay Taylor... du hast gewonnen... ich werde dir ein Kind schenken und deine Katzen mit meinem Leben beschützen." Unklar bleibt, ob der Tesla-Gründer dies wörtlich meinte oder ob es sich um einen weiteren seiner oft skurrilen Scherze handelt.

Eines ist jedoch klar: Elons Kommentar hat im Netz heftige Reaktionen hervorgerufen. Viele Nutzer auf der Social-Media-Plattform bezeichneten den Kommentar als "gruselig und komisch". Einige forderten ihn sogar auf, diesen Witz doch besser direkt vor Taylor Swifts Freund, dem NFL-Spieler Travis Kelce (34), zu machen: "Geh zu Travis Kelce und sage ihm das, mal sehen, was dann passiert."

Elon ist bekannt für seine unkonventionellen und oft kontroversen öffentlichen Auftritte und Kommentare im Netz. Der Milliardär, der als Gründer von Unternehmen wie Tesla und SpaceX weltweit bekannt ist, zieht immer wieder durch provokante Statements die Aufmerksamkeit auf sich. Taylor hingegen hat als Sängerin und Songwriterin im letzten Jahr mit ihrem Album "Midnights" große Erfolge verbuchen können und nutzt regelmäßig ihre Plattform, um politische Statements abzugeben. Ihre Beziehung zu dem NFL-Spieler sorgt darüber hinaus regelmäßig für Schlagzeilen.

Getty Images Kamala Harris im August 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

