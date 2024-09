Eric Sindermann bei "Exatlon": Ist Stress vorprogrammiert?

Eric Sindermann (36) stellt sich in der kommenden TV-Show "Exatlon" einer ganz neuen Herausforderung: Der Realitystar tritt neben Profisportlern bei krassen Challenges an. Promiflash sprach vorab mit dem Sommerhaus-Star – und Eric deutet schon an, dass es großes Konfliktpotenzial geben wird! "Ich muss leider sagen, es gibt so einen, der mir so richtig auf den Sack geht. Das werdet ihr auch mitbekommen [...]. So penetrant, ich könnte jetzt schon kotzen. Ich könnte jetzt schon ausrasten. Das wird bestimmt knallen", verrät der selbst ernannte Modekönig.

Auch wenn es einen Kandidaten gibt, den Eric so gar nicht abkann, will er trotzdem positiv bleiben. "Mein Ziel ist es: Ich möchte mit guter Laune reingehen, ich möchte mit vielen Sportlern – das ist mein großes Ziel – auch danach noch Kontakt haben. Dementsprechend gehe ich jetzt nicht rein und sage: 'Ich will es mir mit allen Leuten verscherzen!'", betont der 36-Jährige weiter im Promiflash-Interview. An den anderen Kandidaten, die Sportler sind, schätzt er vor allem den angenehmeren Umgang. "Das heißt, mit Sportlern kann man auch wirklich eine Freundschaft anfangen, was man mit Realitystars leider nicht kann", erklärt er.

Wer der Kandidat ist, den Eric überhaupt nicht ausstehen kann, wird sich dann im Laufe der Show zeigen. Mittlerweile sind auch alle Teilnehmer bekannt: Neben ihm werden auch Andrej Mangold (37), Aneta Sablik (35) und Carina Spack (28) antreten. Christina Hammer, Kim Bui (35), Dennis Felber (25) und Markus Ertelt (45) sind ebenfalls dabei.

Eric Sindermann im Dezember 2022

TV-Bekanntheit Andrej Mangold

