Diese Stars gehen für neue TV-Show "EXATLON" an ihre Grenzen

Am kommenden Montag um 20:15 Uhr startet auf Sport1 die neue Sport-Reality-Show "EXATLON". In der von Acunmedya produzierten Sendung, die in der Dominikanischen Republik gedreht wird, treten 20 Teilnehmer in zwei Teams gegeneinander an. Bereits zuvor war bekannt, dass sich Eric Sindermann (36) und Andrej Mangold (37) dem TV-Abenteuer stellen werden. Nun steht laut DWDL auch der Rest des Casts fest. So sind ebenfalls Boxerin Christina Hammer und Turnerin Kim Bui (35) am Start. Außerdem sind Internet-Persönlichkeiten wie JamooTV und Reality-Stars wie Carina Spack (28) und Aneta Sablik (35) dabei. Doch damit nicht genug: Ebenso in das rund um die Uhr gefilmte Camp ziehen Markus Ertelt (45), Petra Arvela und Dennis Felber (25).

Moderiert wird "EXATLON" von Jochen Stutzky, der bereits ankündigte, dass die Kandidaten sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen gehen werden müssen. Neben den sportlichen Wettkämpfen steht auch das Zwischenmenschliche im Fokus der Show. Die Mischung aus Ex-Sportlern, Reality-Sternchen und Internet-Persönlichkeiten soll dabei für eine spannende Dynamik sorgen. Laut Sport1 erwarten die Zuschauer "herausfordernde Wettbewerbe" und "große Emotionen". Matthias Kirschendorfer, Co-CEO der Sport1 Medien AG, bezeichnet die Show als eine der bedeutendsten TV-Premieren des Jahres und sieht in ihr eine großartige Chance, Sport und Entertainment zu verknüpfen.

Eric Sindermann, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, zeigte sich vor dem Start von "EXATLON" eher zurückhaltend bezüglich seiner Siegchancen. Im Interview mit Promiflash verriet er: "Hier sind absolute Granaten, und für mich heißt es: Ich bin wie ein Abstiegskandidat. [...] Ich sehe mich vom Niveau her nicht vorne." Sein realistisches Ziel sei es, wenigstens ein paar Wochen durchzustehen: "So drei Wochen wären gigantisch, das würde auch von der Gage super passen."

Anzeige Anzeige

RTL/ René Lohse Dennis Felber, Bachelorette-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Cast? Ich finde ihn super und freue mich schon! Na ja, ich hätte da mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de