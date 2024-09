Feuer bei den Hoenigs: Heinz' Frau entkam knapp den Flammen

Das war knapp! Seit Ende April dieses Jahres liegt Schauspieler Heinz Hoenig (72) in einer Klinik und ringt um sein Leben. Da es ihm mittlerweile besser zu gehen scheint, soll er eigentlich bald entlassen werden. Doch gerade, als es für ihn und seine Familie wieder bergauf geht, geschieht das nächste Drama: Bei Heinz' Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) hat es gebrannt! Wie sie gegenüber Bild verrät: "Ich telefonierte mit einer Freundin und bemerkte plötzlich bei einem Blick aus dem Fenster, dass Feuer im Seitengebäude ausgebrochen war. Ich verließ sofort die Wohnung und lief in den im Haus ansässigen Imbiss." Nachdem sie von der Feuerwehr evakuiert wurde, fuhr sie noch am selben Abend ins Krankenhaus zu ihrem Liebsten und durfte ihn ausnahmsweise außerhalb der Besuchszeiten sehen. Wie das Feuer entstehen konnte, hat sie noch nicht verraten.

Am nächsten Morgen durfte sie auch schon wieder zurück in ihre Wohnung. Die Flammen hatten nicht auf das Hinterhaus – und damit auf ihre Wohnung – übergegriffen. In genau diese Unterkunft soll auch Heinz bald zurückkehren. Nach langem Warten wurde vor wenigen Tagen das Tracheostoma – also der Zugang zur Luftröhre für die künstliche Beatmung – verschlossen. "Nun kann er endlich wieder über Mund und Nase atmen und wieder ganz normal sprechen. Er ist im Moment nicht mehr sauerstoffpflichtig", erzählte Annika erleichtert dem deutschen Blatt. Sollte sich sein Zustand weiter verbessern, dürfe er in ein bis zwei Wochen wieder nach Hause – zumindest, bis die dringend notwendige Aorta-OP anstehe.

Der Fall von Heinz schlägt seit seiner Einlieferung in die Klinik immer wieder Wellen – und das nicht nur, weil seine Fans um die Gesundheit des Schauspielers bangen. Seit geraumer Zeit bittet seine Familie immer wieder um Spendengelder von seinen Fans, denn der "Das Boot"-Darsteller ist nicht krankenversichert. Bis zu seiner vorläufigen Entlassung sollen sich medizinische Schulden in der Höhe von einer halben Million Euro angesammelt haben. Bis jetzt wurden allerdings nur 180.000 Euro gespendet, weswegen Annika auch schon finanzielle Hilfsmittel bei sozialen Kostenträgern beantragt hat.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

