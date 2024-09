Gordon Ramsay ist stolz auf Tochter Tillys Uni-Abschluss

Gordon Ramsay (57) könnte momentan nicht stolzer sein: Seine Tochter Tilly hat erfolgreich ihr Studium abgeschlossen. In einer Serie von Fotos, welche die Absolventin in den sozialen Medien teilt, posiert Tilly in einem schwarzen Talar und mit einem Doktorhut, während sie stolz ihr Diplom in den Händen hält. Der Starkoch und seine Frau Tana (49) strahlen vor Freude über den Erfolg ihrer 22-jährigen Tochter. Gordon nutzt die Gelegenheit, um seinem Spross auf Facebook liebe Worte zu widmen: "Sie hat es geschafft! Wir sind so stolz auf sie, angesichts all dessen, was sie durchgemacht hat. Das macht mich zum glücklichsten Vater der Welt."

Der Fernsehkoch gibt zudem bekannt, dass Tilly ihren Bachelor of Science in Psychologie abgeschlossen hat. Freunde und Bekannte der Familie wie David Beckham (49) und TV-Star Fred Sirieix lassen es sich nicht nehmen, ebenfalls ihre Glückwünsche zu übermitteln. "Toll gemacht, Tilly, wir sind so stolz!", schreibt der Fußballstar und ebenfalls mehrfacher Familienpapa unter dem Post seines Freundes. Neben David gratulieren auch Prominente wie Bear Grylls und TV-Koch Big Zuu zu Tillys Erfolg.

Tilly ist eines von sechs Kindern des berühmten Küchenchefs und seiner Frau Tana. Neben der jungen Absolventin gehören zur Familie Ramsay noch Megan, die Zwillinge Holly und Jack, Oscar (5) und die kleine Jesse. Vergangenes Jahr gab Tilly bekannt, dass sie mit Henry Farrow zusammen ist, obwohl es während ihrer Zeit bei Strictly Come Dancing Gerüchte über eine Romanze mit ihrem Tanzpartner Nikita Kuzmin (26) gegeben hatte. Öffentlich wurde die Beziehung durch einen Instagram-Post am Valentinstag, auf dem Henry liebevoll seinen Arm um Tilly legt.

Instagram / tillyramsay Tilly Ramsay, 2024

Instagram / tillyramsay Tilly Ramsay mit ihrem Freund Henry

