Sechsfach-Papa Gordon Ramsay wollte nicht in den Kreißsaal

Gordon Ramsay (57) wollte bei der Geburt seiner vier ältesten Kinder nicht im Kreißsaal mit dabei sein – eine Entscheidung, über die seine Frau Tana (49) jetzt ganz offen spricht. Die beiden haben mittlerweile sechs gemeinsame Kinder: Megan, die Zwillinge Jack und Holly, Matilda alias "Tilly", Oscar und Jesse, der erst neun Monate alt ist. In dem Podcast "Happy Mum Happy Baby" von Giovanna Fletcher (39) verriet Tana nun, sie sei mit Gordons Entscheidung, nicht im Kreißsaal anwesend zu sein, damals einverstanden gewesen: "Er wäre wahrscheinlich blass geworden und vielleicht sogar in Ohnmacht gefallen. Dann hätte er im Mittelpunkt gestanden, dabei ging es aber in diesem Moment um mich!"

Während der Fernsehkoch die Geburt seiner ältesten vier Kinder nicht live miterleben wollte, änderte sich das bei den zwei Jüngsten. Nachdem Tana 2016 eine Fehlgeburt erlitten und ihren Sohn Rocky in der 20. Schwangerschaftswoche verloren hatte, sei in Gordon das Bedürfnis entstanden, bei den nächsten Geburten dabei zu sein. "Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Er wollte einfach dabei sein", erzählte Tana im Podcast weiter. Der tragische Verlust habe ihre Familie stark beeinflusst und einiges verändert, wie auch ihr Mann in einem früheren Interview mit People verriet: "Ohne Rocky hätten wir Oscar nicht gehabt. Es war kein Ersatz – ganz im Gegenteil – aber es hat bei uns eine ganz besondere Verbindung geschaffen."

Tana, die früher Lehrerin war, sprach mit Giovanna auch über die Arbeitsteilung in der Familie. Manchmal habe sie regelrechten "Groll" empfunden, weil sie den Großteil der Kinderbetreuung übernehmen musste. Ihr sei es zeitweise schwergefallen, dabei zuzusehen, wie Gordon sich nach der Arbeit entspannte, während sie sich keine Pausen gönnen konnte. "Es macht es nicht leichter, auch wenn wir das vorher so abgesprochen hatten", gab Tana zu. "Manchmal dachte ich: Musst du jetzt wirklich auf dem Sofa sitzen und Nachrichten schauen? Ich kann das nicht.' Das war nicht immer einfach." Trotz der Herausforderungen habe sie aber immer einen Weg gefunden, damit umzugehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanaramsay Tana und Gordon Ramsay mit ihrem sechsten Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Tana Ramsay bei den National Television Awards

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gordon Ramsay bei den ersten vier Geburten nicht im Kreißsaal war? Ich finde das schade, so etwas ist ja ein einmaliges Erlebnis. Ich kann seine Entscheidung nachvollziehen, das ist eben nicht jedermanns Sache. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de