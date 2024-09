Louisa Jindaoui teilt süßes Bild mit Nidal

Louisa Jindaoui (24) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihren Alltag als stolze Zweifach-Mama! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Influencerin jetzt diese niedlichen Schnappschüsse mit ihrem Baby Nidal. Auf einem Selfie trägt sie ihren kleinen Schatz in einer Babytrage – und dabei grinsen sowohl die Mutter als auch der Sohnemann total happy in die Kamera. Auf einem weiteren Pic trägt der Vater Nader Jindaoui (27) sein Söhnchen ebenfalls in der Trage. Er hält dabei ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Darling" – zu deutsch "Liebling" – in die Kamera.

Louisa und Naders Community ist von den neuen Aufnahmen total begeistert! In der Kommentarspalte hinterlassen zahlreiche Fans Komplimente und liebevolle Worte. "Bei dem ersten Bild ist Nidals Lächeln so süß", "Baby Nidal hat so ein wunderschönes Lächeln" oder auch "Es freut uns alle so sehr, die Familie so glücklich zu sehen", schreiben beispielsweise drei Supporter auf der Fotoplattform.

Louisa und Nader sind bereits zweifache Eltern. Im Herbst 2021 durften sich die Influencerin und der Fußßballer über die Geburt ihres ersten Kindes freuen: Ihre Tochter Imani erblickte am 29. Oktober 2021 das Licht der Welt. Im März 2024 folgte dann Baby Nummer zwei. Die Geburt verkündete das Paar mit einem Foto aus dem Krankenhaus.

Instagram / linlouuu Nader Jindaoui mit seinem Sohn Nidal, September 2024

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Influencer

