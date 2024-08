Sabrina Carpenter überrascht Fans mit Kuss in "Taste"-Video

Sabrina Carpenter (25) erobert derzeit die Musikwelt: Die Sängerin hat neben der Veröffentlichung ihres Albums "Short n' Sweet" ein neues Musikvideo zur Single "Taste" herausgebracht. In diesem liefert sie sich mit Schauspielerin Jenna Ortega (21) einen blutigen Kampf um einen Mann. Es ist jedoch etwas anderes in dem Clip auf YouTube, was bei den Fans für Aufsehen sorgt. Die beiden Frauen geben sich nämlich einen leidenschaftlichen Kuss – ganz passend zur Textzeile "Ich habe gehört, ihr seid wieder zusammen und wenn das stimmt, wirst du mich schmecken müssen, wenn er dich küsst".

Damit trifft die 25-Jährige auf eine Menge Begeisterung bei ihren Unterstützern. "Dass Sabrina und Jenna sich küssen, ist etwas, von dem wir nie wussten, dass wir es brauchen", schwärmt beispielsweise ein Nutzer unter dem Video. Dem schließen sich weitere an. "Der Kuss. Ich habe laut aufgeschrien", berichtet ein User, während ein anderer anmerkt: "Das Rumknutschen war legendär". Doch nicht nur der Kuss, auch die restlichen Szenen kommen gut an. "Der Kuss, die Outfits, die Handlung, oh mein Gott, ich glaube, wir haben einen Gewinner gefunden", betont ein Fan.

Außerdem sind Zuschauer begeistert, dass sich die "Espresso"-Interpretin mit Jenna ein bekanntes Gesicht an die Seite geholt hat. Neben der "Wednesday"-Darstellerin durfte aber schon ein anderer Star in einem Musikvideo von Sabrina mitspielen, wie ein Clip auf der Online-Videoplattform zeigt. "Saltburn"-Schauspieler Barry Keoghan (31) schlüpfte in "Please Please Please" in die Rolle eines Bad-Boys, den die Künstlerin auf einer Polizeistation trifft. Mit diesem bandelte Sabrina zu diesem Zeitpunkt auch im echten Leben an – wie unter anderem The Sun berichtete, soll aber schon wieder Schluss zwischen den beiden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Ortega im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Musikvideo? Ich finde es total gut gemacht! Ich bin leider kein Fan von dem Video. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de