So sexy zeigt sich Daniela Katzenberger auf dem Red Carpet

Mit ihrem pinken Look hat Daniela Katzenberger (37) mal wieder alle Blicke auf sich gezogen. Bei einem McDonald's-Opening-Event in Berlin trat die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in einem pinkfarbenen, engen Blazerkleid auf. Mit dem kurzen Outfit setzte die Kultblondine ihre sportliche Figur gekonnt in Szene. Dabei strahlte sie bis über beide Ohren und schien sich in ihrem Körper sichtlich wohl zu fühlen.

Dafür hat die Katze, wie der Realitystar auch genannt wird, in den vergangenen Monaten viel getan. In einem Bunte-Interview verriet sie, dass sie sich mit ihrem Personaltrainer Tobi dreimal die Woche zum Sport verabredet habe. "Und da bin ich dann auch wirklich hin. Weil Dates sage ich nicht ab, egal mit wem", scherzte die 37-Jährige. Auch ihre Ernährung habe Daniela umgestellt. Statt normale Schokolade zu essen, habe sie vermehrt auf Zartbitterschokolade zurückgegriffen.

Auf die Ergebnisse ihres Abnehmerfolgs ist Daniela mächtig stolz – und das will sie nun auch zeigen. "Ich habe mich bei einem Bikini-Fitness-Contest angemeldet. Da gibt es verschiedene Klassen mit verschiedenen Richtlinien", erzählte die Mallorca-Auswanderin in ihrer neuen Doku-Soap "Daniela Katzenberger" und fügte hinzu: "Ich habe mir die Glamour-Klasse ausgesucht, weil ich es schön finde mit einem Abendkleid."

Anzeige Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger nach ihrer Diät

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige