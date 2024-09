Tochter ist im Kindergarten: Georgina Fleur dreht "am Rad"

Sie werden so schnell groß – das wird Georgina Fleur (34) aktuell wohl mehr denn je bewusst. Die kleine Tochter der Gewinnerin des Allstars-Dschungelcamps geht seit Kurzem in den Kindergarten – und Georgina vermisst ihren Liebling ganz schrecklich. "Ich drehe ein bisschen am Rad, weil ich meine Tochter ganz doll vermisse. Sie geht ja erst seit zwei Wochen in den Kindergarten", erklärt die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story. Die ersten drei Jahre ihres Lebens habe Georgina sie immer behütet und sie bespaßt – ein komisches Gefühl für sie, dass es nun anders ist. "Ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll", gesteht sie.

Für Georginas Tochter stehen offenbar auch direkt einige aufregende Aktivitäten auf dem Programm. "Sie hat heute einfach ihre erste Französisch-Stunde", berichtet die Ex-Bachelor-Kandidatin. In dem Kindergarten sei ihr Nachwuchs in einer Gruppe mit zehn anderen Kids plus einem Lehrer sowie zwei Assistenten, die auf die Kleinen Acht geben. Etwas bereitete Georgina bezüglich ihrer Tochter jedoch Sorge: "Sie kann halt weder Englisch noch Deutsch. Sie mixt halt alles durcheinander." Doch Georgina findet es andererseits auch gut, dass ihr Sprössling sprachlich von Beginn an so gut gefördert wird.

Bereits vor einigen Monaten sehnte sich Georgina sehr nach ihrer Tochter. Damals drehte sie in Südafrika das Legenden-Dschungelcamp, welches sie mit der Krone und einem Preisgeld von 100.000 Euro im Gepäck verließ. Nach der Show wollte sie aber vor allem wissen, wie es ihrer Kleinen geht. "Im Dschungeltelefon habe ich immer nach ihr gefragt, aber du bekommst da drin keine Antwort. Die sagen immer nur 'Alles gut, alles gut!' Als wärst du verrückt", erklärte die 34-Jährige in "Die legendäre Stunde danach".

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai 2023

Anzeige Anzeige

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige