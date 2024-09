Alleine im Dschungel: "Good Luck Guys"-Ladys zoffen sich

In der neuen Folge von Good Luck Guys fliegen die Fetzen! Die fünf Ladys der jeweiligen Teams werden von den Rangern vom Lost Beach weggebracht. Von nun an campen Jana-Maria Herz (32), Sabrina Wlk (26), Liliana Maxwell (24), Valentina Principessa (35) und Jill Lange (24) fernab alleine im Dschungel – und dort geht es heftig zur Sache: Besonders Sabrina und Valentina geraten bereits in den ersten Minuten beim Feuermachen aneinander. "Du nervst mich. Nimm doch den kleineren [Baumstamm]", meckert die The Biggest Loser-Gewinnerin. Doch das lässt die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin nicht auf sich sitzen: "Lass mich einfach in Ruhe! Halt einfach deinen Mund jetzt", schreit Sabrina ihre Mitstreiterin an.

Die Streitigkeiten nehmen aber noch lange kein Ende. Denn auch Jill und Liliana bekommen sich schnell in die Haare. Auslöser dafür ist ihre Schlafsituation: Jill will aufgrund ihrer Platzangst den Eingang ihres gemeinsamen Zelts offen lassen – doch das Model hat panische Angst vor Spinnen und Insekten. "Du musst auch mal an andere Leute denken", übt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin scharfe Kritik an ihrer Mitstreiterin. Doch diese prallt an der Reality-TV-Bekanntheit ab. "Ich lasse mir von Liliana gar nichts sagen", stellt Jill klar und verlässt das Zelt, um im Freien zu schlafen.

Bei "Good Luck Guys" kommt es jedoch nicht nur zu ganz schön viel Drama. Sabrina und ihr Teampartner Eric Sindermann (36) sorgen nämlich auch für Harmonie. Zwischen den Realitystars wurde es in der vergangenen Folge ziemlich heiß und es kam zum ersten Kuss! "Ich mag sie. Es ist mittlerweile auch so, dass mir nicht nur ihr Aussehen gefällt, sondern ich mag ihren Ehrgeiz", schwärmte der selbsternannte Modekönig ganz verliebt im Einzelinterview.

