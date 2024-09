"Beleidigung": Statue von Queen Elizabeth (†) erntet Kritik

Der Künstler Anto Brennan hat ein Andenken an die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) erschaffen. In den Antrim Castle Gardens in Nordirland steht neben einem Denkmal ihres Ehemannes Prinz Philip (✝99) nun eine Bronzeskulptur der ehemals dienstältesten Monarchin von Großbritannien – die in der Öffentlichkeit jedoch überhaupt nicht gut ankommt. "Schrecklich, entfernt sie. Das ist eine Beleidigung für Ihre Majestät", kommentierte beispielsweise ein wütender Nutzer unter einem Beitrag des offiziellen Facebook-Accounts des Antrim and Newtownabbey Borough Councils.

Es besteht Konsens darüber, dass die Statue der Mutter von König Charles (75) kein bisschen ähnlich sieht. Vielmehr erinnere sie an eine andere Person – und zwar eine Haushälterin, die Robin Williams (✝63) 1993 in einem Film verkörperte. "Sie sieht eher aus wie Mrs. Doubtfire als unsere verstorbene Königin", merkte ein User an. Vor allem die dargestellte Kleidung ist für viele ein Problem. "Was für eine Schande. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere liebe Königin nicht in Gummistiefeln für alle Ewigkeit gefangen sein wollte", lautete ein weiterer Kommentar.

Doch auch wenn die Bronzestatue auf wenig Akzeptanz trifft, wird die nächste hoffentlich besser bei den Fans ankommen. Wie Mirror berichtete, soll die Queen nämlich in rund zwei Jahren mit einem weiteren Denkmal geehrt werden. Die neue Skulptur soll ab 2026 im St. James's Park in London zu finden sein – das symbolische Jahr hätte den 100. Geburtstag der Monarchin markiert. Zudem sind noch andere Projekte geplant – wie ein Gedenkgarten im Regent's Park.

Getty Images Die Bronzeskulptur von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, September 2024

ActionPress / COLLECTION CHRISTOPHEL © Blue Wolf / Twentieth Century Fox Film Corporation / DR Robin Williams als Mrs. Doubtfire im Film "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen", 1993

