Darum war Billie Eilish nicht bei den MTV Video Music Awards

Billie Eilish (22) entschied sich am Mittwoch dazu, die MTV Video Music Awards zu überspringen. Und das, obwohl sie eine der meistnominierten Künstlerinnen des Abends war. Während in der UBS Arena in New York City Stars wie Sabrina Carpenter (25) oder Eminem (51) mit aufregenden Auftritten die Awardbühne unsicher machten, fehlte die "Bad Guy"-Sängerin. Der Grund für ihre Abwesenheit? Ein Insider verriet dazu E! News: "Ihre Welttournee beginnt in zwei Wochen, sie war zu tief drin in den Vorbereitungen dafür."

Und obwohl Billie die VMAs ausfallen ließ, mangelte es nicht an Prominenten bei der Veranstaltung. Siegerin des Abends war Taylor Swift (34). Mit sieben Auszeichnungen, darunter in der Hauptkategorie "Video des Jahres", räumte die "Cardigan"-Interpretin die meisten Trophäen ab. Auch zu gucken gab es einiges: Katy Perry (39) heizte der Menge mit ihrem aufreizenden Wet-Look ein, bevor ihr Partner Orlando Bloom (47) ihr den Video Vanguard Award überreichte. Zudem gab es auch einen Drückeberger: Shawn Mendes (26) verließ die Verleihung frühzeitig – Gerüchten zufolge soll er keine Lust auf seine Verflossenen Camila Cabello (27) und Sabrina Carpenter gehabt haben.

Interessant ist, dass Billie Eilish trotz ihrer jungen Karriere bereits eine beeindruckende Anzahl von Preisen und Auszeichnungen eingesammelt hat. Auch bei den VMAs gehörte sie zu den namhaftesten Superstars. Erst vor wenigen Tagen gelang ihr ein weiterer Erfolg: Die "Bad Guy"-Interpretin ergatterte mit über 100 Millionen monatlichen Hörern auf der Streaming-Plattform Spotify den Titel "meistgehörte Künstlerin der Welt". "Nummer Eins in der Welt auf Spotify, ich kann es wirklich nicht glauben!", schwärmte die 22-Jährige überwältigt auf Instagram. Zudem dankte die Musikerin ihren Fans: "Ich liebe euch alle so sehr, das ist so verrückt", erklärte Billie stolz.

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards, September 2024

Getty Images Billie Eilish bei den 66. Grammy Awards im Februar 2024

