Wegen Ex-Freundinnen? Shawn Mendes verließ rasch die VMAs

Shawn Mendes (26) sorgte am Mittwoch bei den MTV Video Music Awards in New York City für Aufsehen, als er die Veranstaltung offenbar frühzeitig verließ. Nach kurzem Posieren auf dem roten Teppich und der Performance seines Songs "Nobody Knows" tauchte auf Instagram ein Video auf, das den Sänger rauchend und feiernd mit Freunden im Auto zeigte, während die Preisverleihung noch lief. Wann genau Shawn die VMAs verließ, ist nicht klar. Ebenso unklar ist, warum er schnell das Weite suchte. Seine Fans vermuten jedoch, dass es mit seiner Ex-Freundin Camila Cabello (27) und auch mit Sabrina Carpenter (25) zu tun haben könnte. Die beiden Musikerinnen erschienen ebenfalls zu der Ehrung.

Während Shawn Camila bekannterweise von 2019 bis 2021 datete, gab es auch Gerüchte, dass er etwas mit Sabrina am Laufen gehabt hätte. Im vergangenen Februar wurden die beiden Superstars miteinander in Verbindung gebracht. Doch der "Stitches"-Interpret dementierte die Spekulationen schnell. "Wir daten uns nicht", erklärte er RTL Boulevard klipp und klar. Doch als Sabrina ihr Album "Short n' Sweet" veröffentlichte, brodelte die Gerüchteküche abermals. In einem Track singt die "Espresso"-Interpretin nämlich von einem Typen, der kurz nach ihrem Techtelmechtel wieder etwas mit seiner Ex anfing. Passen würde es zu Shawn, denn er kam im April 2023 kurzzeitig erneut mit seiner Verflossenen Camila zusammen.

Warum genau Shawn die VMAs so früh schon wieder verließ, weiß letztlich nur er selbst. Möglicherweise musste der 26-Jährige den Rummel um seine Person aber auch erst mal sacken lassen. In den vergangenen Jahren zog sich der Kanadier aus der Öffentlichkeit zurück und legte den Fokus auf seine mentale Gesundheit. 2022 sagte er deshalb auch seine geplante Welttournee ab. "Die wichtigste Lektion dieses Jahres war für mich, die Tiefs im Leben zu akzeptieren und willkommen zu heißen", erklärte Shawn Anfang des Jahres auf Social Media über seine schwere Zeit.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2024

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

