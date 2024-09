Ein Jahr Medikamente: Jill Lange spricht über ihre Krankheit

Normalerweise dreht sich auf Jill Langes (24) Social Media alles um Themen wie Reisen, Fashion, Musik und Styling. Jetzt spricht sie allerdings über ein sehr ernstes Thema: Die Reality-TV-Bekanntheit leidet an Morbus Basedow – einer Autoimmunkrankheit, die eine Schilddrüsenüberfunktion auslöst. In ihrer Instagram-Story erzählt sie, dass sie nun erfahren werde, ob und wie ihre Krankheit in Zukunft behandeln würde. "Ich bin superaufgeregt und gespannt, wie sich meine Werte entwickelt haben", teilt sie diesen emotionalen Moment mit ihrer Community.

Kurz darauf meldet sich die 24-Jährige wieder auf Social Media – nach ihrem Termin wirkt sie aufgewühlt. "Leute, ich könnte heulen", beginnt sie und erzählt von ihrem Arztgespräch: "Es wurden jetzt gerade die Blutwerte mit mir besprochen. Es ist wohl schlimmer geworden – ich wurde auch gefragt, ob ich viel Stress habe, weil es dadurch auch schlimmer wird." Die Influencerin werde nun für zwölf Monate medikamentös eingestellt. "Jeden Tag Medikamente nehmen, alle sechs Wochen eine Blutabnahme zur Kontrolle, alle zwölf Wochen ein Ultraschall der Schilddrüse – das ist so scheiße." Wenn sich ihr Zustand im nächsten Jahr nicht verbessert, müsse man "mit radioaktiven Strahlen arbeiten" oder das Organ sogar operativ entfernen. "Das wäre eine Katastrophe, weil die Schilddrüse so wichtig ist", erklärt Jill.

Auch wenn die positiven Themen auf ihrem Account überwiegen, ist es nicht das erste Mal, dass Jill sich von ihrer verletzlichen Seite zeigt. Das war lange anders: In Formaten wie Are You The One? galt sie als die Unnahbare. Das änderte sich, als sie bei Ex on the Beach auf Lars Maucher (27) traf. Die beiden verliebten sich, gingen sogar als Pärchen aus der Show. Das Liebesglück hielt knapp ein Jahr – endete aber in einem öffentlichen Rosenkrieg. Die Beauty warf ihrem Ex aggressives Verhalten vor. "Wir haben uns getrennt, weil Lars etwas gemacht hat, das sich keiner von euch gefallen lassen sollte", offenbarte sie ihren Fans auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee/ Jill Lange im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige