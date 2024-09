Hier schlendern Boris Becker und Lilian kurz vor Hochzeit

Boris Becker (56) und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro haben ein aufregendes Wochenende vor sich – der einstige Tennisspieler und seine Liebste feiern in Italien ihre Hochzeit! Kurz vor dem großen Tag wurde das Paar bei einem Spaziergang gesichtet. Diese Fotos, die jetzt unter anderem Bild vorliegen, zeigen Boris und Lilian im italienischen Küstenort Portofino: In lässigen Sommerlooks schlendert das Ehepaar auf den Schnappschüssen in spe über ein Anwesen, auf dem angeblich am Samstag ein Teil der Feier stattfinden soll.

Boris und Lilians Hochzeit hat schon Wochen vor der eigentlichen Zeremonie für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: Der dreifache Wimbledon-Sieger lud angeblich zwei seiner Kinder nicht ein. Neben seiner Tochter Anna Ermakova (24) soll auch sein Sohn Amadeus Becker (14) keine Einladung bekommen haben. Seine Ex-Frau Lilly Becker schoss deshalb gegenüber Bunte gegen den Bräutigam: Sie empfinde Boris' Verhalten gegenüber seinem Sohn als "das Allerletzte".

Für Boris startet am Wochenende bereits die dritte Ehe. Der Ex-Sportler war von 1993 bis 2001 mit seiner ersten Frau Barbara Becker (57) verheiratet. 2009 heiratete er seine zweite Frau Lilly. Die Ehe hielt neun Jahre und endete 2018. In den kommenden Tagen sagt er dann erneut Ja.

Getty Images Boris Becker, Tennisprofi

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2023

