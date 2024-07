UK-"Love Island"-Star Montana Brown erwartet zweites Baby!

Montana Brown verkündet eine besonders niedliche Überraschung: Die Love Island-Bekanntheit und ihr Verlobter Mark O'Connor erwarten ihr zweites gemeinsames Baby. Das teilt die Beauty mit einem aktuellen Post auf Instagram. "Zwei von zwei, auf geht's!", kommentiert die Schönheit ein Video, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert: Vor einer traumhaften Kulisse und in einem figurbetonten weißen Kleid strahlt Montana in einem Clip in die Kamera und streichelt ihre Babykugel mit einem breiten Lächeln auf den Lippen.

Über die zuckersüßen Neuigkeiten sind besonders die Fans des Realitystars mächtig aus dem Häuschen. Auf der Social-Media-Plattform beglückwünschen sie die Schwangere zu ihrem zukünftigen Wonneproppen und überhäufen die Zweifachmama in spe mit zahlreichen liebevollen Worten. "Oh mein Gott, großartig. Alles Gute, du wunderschönes Mädchen!", schwärmt beispielsweise Molly-Mae Hague (25) in der Kommentarspalte. Zudem heißt es unter anderem: "Oh, Jude wird ein großer Bruder!" oder "Gratulationen, Honey! Das ist einfach wundervoll!"

Erst im vergangenen Jahr wurde Montana erstmals Mutter. Ihr Sohn Jude erblickte das Licht der Welt. Die Babynews verkündete die Britin damals während der Weihnachtsfeiertage in den sozialen Medien. In einem emotionalen Video gewährte die Medienpersönlichkeit einige private Einblicke in ihre bisherige Schwangerschaft. Den Beitrag betitelte Marks Partnerin mit den Worten: "Baby O'Connor kommt nächsten Sommer!"

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown im Juli 2024

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

Glaubt ihr, dass Montana bald das Geschlecht ihres Babys verkünden wird? Ja! Davon gehe ich stark aus. Nee, ich denke nicht, dass sie das machen wird... Ergebnis anzeigen



