Influencer Twenty4tim teilt süße Erinnerungen an Geburtstage

Der Influencer Twenty4tim (23) feiert am Samstag seinen 24. Geburtstag und lässt seine Fans auf Instagram an diesem besonderen Tag teilhaben. In einem emotionalen Post teilt der Social-Media-Star nostalgische Bilder von seinem vierten Geburtstag und gibt Einblicke in seine Kindheit. "Das bin ich. Wie ich meinen vierten Geburtstag feiere. Vor 20 Jahren! Und heute Abend werde ich einfach schon 24 Jahre alt und feiere die wahrscheinlich größte Geburtstagsparty meines Lebens", schreibt er unter die Fotos und kündigt seinen Followern zudem an, sie an der bevorstehenden wilden Sause im Netz teilhaben zu lassen.

In seinem Beitrag teilt Tim eine Reihe von Kinderfotos, die ihn jeweils in verschiedenem Alter zeigen. "Wir hatten früher nie viel und trotzdem hat meine Mama meine Augen jedes Jahr zum Leuchten gebracht", richtet er dankbare Zeilen an seine Mutter Christina. Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt unter anderem ein Erinnerungsfoto von seinem 18. Geburtstag. Auf diesem sitzt der heutige Social-Media-Star freudestrahlend in einem neuen Auto, das er offenbar an diesem besonderen Tag geschenkt bekommen hat.

Um seinen Geburtstag gebührend zu feiern, hat Tim weder Kosten noch Mühen gescheut. Der Influencer hat vor, am Freitagabend in seinen großen Tag reinzufeiern – und das mit über 300 Gästen, wie er auf Instagram verrät. Für seine Geburtstagssause hat der ehemalige Dschungelkandidat sogar extra einen ganzen Klub gemietet. Seine Follower dürfen sich auf zahlreiche Eindrücke der Party freuen. "Es wird laut, es wird bunt, es wird schrill", kündigt der Webstar vielversprechend an.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim an seinem vierten Geburtstag

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2018

