Ist sie die neue Hauptrolle in vierter "Bridgerton"-Staffel?

Die Produzenten von Bridgerton haben Berichten zufolge eine neue Schauspielerin für die erfolgreiche Serie besetzt! In Staffel vier dreht sich dieses Mal nämlich alles um den Bridgerton-Bruder Benedict, der von Luke Thompson (36) verkörpert wird. Doch dieser muss – wie seine Geschwister in den Staffeln zuvor – ebenfalls unter die Haube. Und da kommt Yerin Ha ins Spiel. Denn laut Variety soll die Schauspielerin in die Rolle der Sophie Beckett schlüpfen, die neue Liebe von Benedict Bridgerton. Offiziell bestätigt haben es bisher weder die Produktion noch die Serienmacher.

Die vierte Staffel von "Bridgerton" wird sich nach dem Abschluss der dritten Staffel, die sich um Penelope Featherington (gespielt von Nicola Coughlan, 37) und Colin Bridgerton (gespielt von Luke Newton, 31) drehte, nun auf Benedict und eine geheimnisvolle Dame konzentrieren, die er auf einem Maskenball seiner Mutter kennenlernt. "Benedict hat sich immer ein wenig verloren oder frei gefühlt, aber jetzt sucht er nach etwas Soliderem", erzählte Darsteller Luke kürzlich in einem Interview mit Netflix. Auch die Schöpferin der Serie, Shonda Rhimes (54), zeigte sich begeistert und meinte: "Er ist ein charmanter Mann, der seinen Weg sucht. Er ist sehr erfreulich und witzig. Ich freue mich darauf, dass ihn alle sehen."

Für Yerin steht wohl also bald eine aufregende Zeit bevor. Die 29-Jährige ist nämlich noch nicht so lange im Filmbusiness tätig. Ihren ersten großen Erfolg hatte sie 2022 mit der Serie "Halo", in der sie die Rolle Kwan Ha verkörpert. Dass sie bis jetzt aber noch keine richtig großen Rollen hat, liegt ihrer Meinung nach nicht an ihrem Können. "Ich hoffe, dass wir eines Tages tatsächlich [Menschen unterschiedlicher Herkunft] in der Rolle der Freundin oder der romantischen Hauptrolle sehen können, aber meiner Meinung nach ist das Publikum immer noch nicht daran gewöhnt, eine solche Vielfalt auf der Leinwand oder der Bühne zu sehen", erklärte sie 2019 gegenüber Vogue Australia. Mit einem Engagement bei "Bridgerton" würde sich das nun wohl ändern.

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

