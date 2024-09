Shirin David möchte ein heißes Weihnachtsalbum aufnehmen

Shirin David (29) hat im Zuge eines Q&A auf Instagram eine aufregende Ankündigung gemacht: Die erfolgreiche Rapperin möchte nach ihrem kommenden Album "SD3" ein Weihnachtsalbum aufnehmen. "Ich will nach 'SD3' so gern ein Weihnachtsalbum aufnehmen – ein richtig klassisches, aber in hot", verriet die Blondine ihren Followern, als sie nach ihren zukünftigen musikalischen Zielen gefragt wurde. Dieser unverblümte Einblick in ihre musikalischen Pläne ließ ihre Fans in freudiger Erwartung zurück.

Wie genau das "hot"-klassische Weihnachtsalbum klingen wird, bleibt abzuwarten, aber man kann sicher sein, dass es typisch Shirin aufwendig und glamourös inszeniert sein wird. Weitere Details zu dem geplanten Album sind nämlich noch nicht bekannt, da der Fokus der Musikerin derzeit noch auf ihrem dritten Album "SD3" liegt. Doch auch das genaue Release-Datum dieses Albums ist bisher noch nicht bekannt. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Songs bekamen die Fans der 29-Jährigen jedoch trotzdem schon: Am 26. Juli hatte die Sängerin bereits die Single "Bauch Beine Po" veröffentlicht – die auf dem Album ebenfalls vertreten sein wird.

Und mit diesem Song landete Shirin bereits einen riesigen Erfolg. Trotz anfänglicher Kritik, die der Rapperin das Vermitteln eines falschen Körperbildes vorwarf, schoss "Bauch Beine Po" an die Spitze der deutschen Charts und hielt sich vier Wochen lang fest auf diesem Platz. Als Krönung erhielt der Song vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment den Titel "Sommerhit des Jahres". Darüber hinaus erreichte die Single auch in Österreich und der Schweiz hohe Chartplatzierungen und verzeichnete in den drei Ländern bereits über 30 Millionen Streams.

Instagram / shirindavid Shirin David im Juni 2024

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2023

