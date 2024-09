Suki Waterhouse' Alltag mit Baby ist schwer im Rampenlicht

Suki Waterhouse (32) wurde vor knapp einem halben Jahr erstmals Mutter. In Emma Chamberlains (23) Podcast "Anything Goes" gibt die Partnerin von Robert Pattinson (38) jetzt private Einblicke: Sie plaudert über ihre Rolle als Neu-Mama einer Tochter, an der großes Interesse der Medien besteht. "Ich glaube, es wird immer schwieriger. Natürlich würde ich ihr Gesicht am liebsten nicht zeigen oder Ähnliches. Das wäre sozusagen der Optimalfall." In der Realität gestalte sich dies aber nicht immer so einfach, wie es sich Suki wünscht, da sie und der Kindsvater in der Öffentlichkeit stehen.

Aktuell ist die Beauty zwiegespalten: Einerseits möchte sie ihre Tochter die Welt erkunden lassen, andererseits will sie ihre Kleine aber auch vor neugierigen Fans und Paparazzi beschützen. Die blonde Schönheit erklärt: "Ich möchte sie abschirmen, aber ich möchte auch mit ihr spazieren gehen und mich in ein Café setzen und mit ihr ausgehen." Ständig plage die 32-Jährige aber eine andauernde Sorge: "Jemand wird dann wahrscheinlich ein Foto machen und ihr Gesicht zeigen. Es gibt zwar Gesetze, aber die werden trotzdem umgangen."

Zwar verlangt das Rampenlicht einiges von der frischgebackenen Mama ab, dafür bekommt Suki aber liebevolle Unterstützung von ihrem Partner Robert. Der Twilight-Star geht offenbar total in seiner Rolle als Papa auf. Gegenüber Access Hollywood schwärmte Suki zuletzt: "Er ist der Größte!" Das Paar geht seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im März dieses Jahres machte die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter das Familienglück dann perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige