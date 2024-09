Torte und neuer Ring: Jasi_xx3 feiert ihren 22. Geburtstag

Jasi_xx3 (22) feiert heute ihren 22. Geburtstag. Wie schön der Tag für sie ist und welche wunderbaren Geschenke sie anlässlich dessen von ihrem Liebsten bekommen hat, will die Influencerin ihren Social-Media-Fans nicht vorenthalten. Auf Instagram teilt sie eine Reihe von Bildern und Videos, auf denen sie vor einer Luftballon-22 in einem funkelnden, schwarzen Minikleid und mit einer Geburtstagstorte in den Händen posiert. "Ich fühle mich 22", steht auf dem herzförmigen Kuchen geschrieben, den die Blondine von ihrer Schwester geschenkt bekommen hat. Von ihrem Partner Mou gab es einen Blumenstrauß aus roten Rosen von Lego und einen Ring mit einem geflochtenen Herz. Dazu verfasste ihr Liebster die Worte: "Ein Ring für mein süßes Ding."

Der 22. ist Jasis erster Geburtstag als Dreifachmama. Nachdem sie in den vergangenen Jahren bereits ihre zwei Töchter Eleyna und Miriya willkommen heißen durfte, erblickte im vergangenen Juli Tochter Nummer drei das Licht der Welt. Den Namen ihres neuen Sprösslings verrieten die Social-Media-Bekanntheit und ihr Partner erst wenige Tage später in einem Video auf TikTok. "Willkommen auf der Welt, kleines Baby. Aber wie heißt du eigentlich? Das haben sich Mama und Papa wochenlang, nein, monatelang gefragt", erzählte Mou und fügte hinzu: "Ich glaube, Papa hat noch nie so viele Namen gesehen, das kann ich dir versprechen. Was ich dir auch versprechen kann – dass du dich auf diesen Namen sehr freuen wirst, denn wir finden ihn wunderschön." Wie sie am Ende des Clips berichteten, hört ihre Kleine auf den Namen Liviya.

Seit der Geburt hält Jasi ihre Follower hin und wieder mit niedlichen Schnappschüssen ihres Wonneproppens auf dem Laufenden. Erst kürzlich teilte sie eine Reihe von Bildern von einem ersten professionellen Fotoshooting mit Liviya. Während Mou und die Content-Creatorin vor einem weißen Hintergrund stehen und sich verliebt in die Augen schauen, halten sie ihre Tochter voller Stolz zwischen sich im Arm. "Gesegnet", kommentierte Jasi den Instagram-Beitrag.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou mit Tochter Liviya

