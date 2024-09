Deshalb beendete Tommy Pedroni damals seine Schwimmkarriere

Tommy Pedroni (29) ist ein erfolgreicher Realitystar. Doch auch vor seiner TV-Karriere war der Franzose ziemlich erfolgreich: und zwar als Schwimmer. In einem YouTube-Video erzählt der Freund von Paulina Ljubas (27), warum er seine Profikarriere an den Nagel gehängt hat: "Ich habe die Weltmeisterschaft 2019 gemacht und war im Finale. Ich habe mir das so krass vorgestellt, doch dann kam Corona." Deswegen seien die Olympischen Spiele verlegt worden und somit auch Tommys Einnahmen. Sein Trainer habe ihm nur wenig Geld geben können: "400 Euro im Monat, in Nizza."

"Deswegen hatte ich keinen Bock mehr. Ich wollte nicht bis 2021 noch warten und jeden Tag von 5:30 bis 7:30 Uhr trainieren, heim, schlafen...", beschreibt Tommy seinen damaligen Arbeitsalltag und begründet: "Das war voll schlimm. Das war jeden Tag so. Du hast kein Leben und verdienst kein Geld dabei."

Schon bald steht eine neue sportliche Herausforderung für den Ex on the Beach-Star an. Er steigt bei Fame Fighting in den Ring. Das gibt der offizielle Instagram-Account des Boxevents bekannt: "Er sollte letztes Jahr schon kämpfen, aber es hat leider nicht geklappt. Umso mehr freuen wir uns über seine diesjährige Teilnahme!" Das scheint auch seine Fans zu freuen. "Das wird so wild" und "Was? Damit habe ich nicht gerechnet!", kommentieren sie den Beitrag.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni macht ein Selfie

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

