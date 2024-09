Diese Beauty-Eingriffe hatten die Sommerhaus-Kandidaten

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars im Free-TV. Ein erster Trailer verrät, dass die Stars um Sam Dylan (33) und Co. wieder für ordentlich Trubel sorgen. Doch nicht nur das ist in der beliebten Spielshow nichts Neues: Die Promis haben sich auch in diesem Jahr wieder aufgehübscht. Oliver Schumacher, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, verrät in einer Pressemitteilung die Promiflash vorliegt, was der Cast so alles an sich machen ließ: "Es hat sich ein Großteil der Mitstreiter Gesichtspartien wie beispielsweise die Lippen bei Sarah Kern (55) und Alessia Herren (22) mit Hyaluron oder auch mit Botox unterspritzen lassen."

Sam hat sich seine Zähne mit Veneers besetzen lassen. "Das Ergebnis dieser ästhetischen Zahnbehandlung fällt durch viel zu helles Weiß der Aufsätze sowie deren abnorme Größe häufig sehr unnatürlich und unproportional aus", weiß der Beauty-Doc und fügt hinzu: "Zusätzlich wurde bei Sam möglicherweise und bei unter anderem Alessia Herren definitiv eine Nasenkorrektur vorgenommen."

Auch das Ergebnis der beliebten Brustoperation durch das Einsetzen von Silikonimplantaten ist im Sommerhaus bei manchen Kandidatinnen zu sehen: Unter anderem haben sich Emma Fernlund und Vanessa Schmitt einem solchen Eingriff unterzogen. Ebenso ist bekannt, dass Theresia Fischer (32) ihre Beine mehrfach verlängert hat. Von dem Eingriff rät der Beauty-Doc aus medizinischer Sicht aber ab: "Eine riskante Veränderung des Skeletts auf Basis von ästhetischen Wünschen vorzunehmen, entspricht nicht dem Leitbild der Ästhetischen Chirurgie."

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

