Kate Beckinsale begeistert in Korsett-Look bei Fashion Week

Derzeit findet die Londoner Fashion Week in der britischen Hauptstadt statt. Zu dieser erscheinen zahlreiche prominente Gäste, um sich die Trends der kommenden Frühjahr-Sommer-Saison anzuschauen – darunter auch Kate Beckinsale (51). Wie Bilder zeigen, die InStyle vorliegen, besuchte die Schauspielerin die Modenschau von Designer Harris Reed und strahlte vor Ort in einem sexy Metallic-Outfit. Sie trug ein silbernes Korsett-Top mit Push-up-Effekt, das sich in der Mitte ihrer Brust und ihres Beckens zuspitzte.

Das aufregende Oberteil setzte die "Van Helsing"-Darstellerin gekonnt in Szene, indem sie einen schwarzen Maxirock und hohe, schwarze Plateau-Schuhe dazu kombinierte. Außerdem vervollständigte sie ihren Look mit passend lackierten Metallic-Fingernägeln sowie langen, goldenen Ohrringen. Ihre Haare hatte Kate zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt und legte insgesamt einen starken, eindrucksvollen Auftritt hin – der dafür sorgte, dass sie alle Blicke auf sich zog.

Das tat der "Pearl Harbor"-Star in den vergangenen Wochen häufiger. Im Juli zelebrierte sie ihren 51. Geburtstag im Restaurant Mistress of Mayfair – und präsentierte sich dabei in einem glitzernden, knapp geschnittenen Playsuit, wie Schnappschüsse bewiesen, die durch Daily Mail veröffentlicht wurden. Kate glänzte zu dem feierlichen Anlass in ihrem Corsagen-Outfit und rundete dies mit schicken gepunkteten Netzstrumpfhosen und hohen Lederstiefeln ab.

Getty Images Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

Getty Images Kate Beckinsale, Januar 2019

