Krass: Mit diesem Marvel-Star ist Michael Douglas verwandt

Die US-amerikanische Sendung "Finding Your Roots" hat schon so einige Promi-Verwandtschaften enthüllt. Nun erfährt Hollywoodstar Michael Douglas (79), welche andere Schauspielgröße sein entfernter Verwandter ist – und dabei handelt es sich um keine Geringere als Scarlett Johansson (39)! "Michael und Scarlett teilen identische DNA-Abschnitte auf vier verschiedenen Chromosomen, die alle in Scarletts mütterlicher Linie vorkommen, die bis zu jüdischen Gemeinden in Osteuropa zurückreichen", erklärt Wissenschaftler Henry Louis Gates Jr., der das Format moderiert.

Neben ihren Genen verbindet Michael und Scarlett auch beruflich etwas: Sie beide sind Teil des Marvel-Universums! Während die Schauspielerin als Black Widow aus dem Superhelden-Franchise gar nicht mehr wegzudenken ist, spielte der Sohn von Western-Star Kirk Douglas (✝103) bereits eine kleinere Rolle in "Ant-Man".

Das ist nicht die einzige Verwandtschaft, die für große Augen gesorgt hat. In einer Episode von "2 Lies & A Leaf" fand Ashley Tisdale (39) heraus, dass sie und ihr bester Freund und einstiger Co-Star Austin Butler (33) ebenfalls Gene miteinander teilen. "Wir haben immer gesagt, dass wir wie Bruder und Schwester sind! Das ist verrückt, ich fange gleich buchstäblich an zu weinen", zeigte sich die Schauspielerin gerührt, nachdem sie erfahren hatte, dass sie und der "Elvis"-Star Cousins zehnten Grades sind.

Getty Images Scarlett Johansson, 2024

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

