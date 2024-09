Megan Fox begeistert in heißen Szenen ihres neuen Streifens

Megan Fox (38) beweist ihr schauspielerisches Talent im neuen Film "Subservience" – und sorgt bei einigen Zuschauern wohl gleichzeitig für einen erhöhten Puls. Wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen, liefert sie den Fans nämlich heiße Sexszenen mit Co-Star Michele Morrone (33), in denen sie halb nackt zu sehen ist. Auf den Aufnahmen trägt die "Transformers"-Darstellerin ein schwarzes Unterwäscheset und präsentiert ihre tolle Figur, bevor die beiden sich leidenschaftlich küssen.

In dem Sci-Fi-Thriller verkörpert der 365 Days-Star einen Familienvater, der dringend Unterstützung bei der Hausarbeit benötigt, als seine Frau krank wird. Daher schafft sich dieser einen Roboter namens Alice – gespielt von Megan – an, der ihm zu Hause in jeglichen Dingen zur Seite steht. Zunächst scheint alles in Ordnung, jedoch ahnt Micheles Charakter nicht, dass seine Haushaltshilfe ein eigenes Bewusstsein entwickelt – und es auf ihn abgesehen hat.

Den Bildern nach zu urteilen, wird es aber nicht nur tödlich, sondern auch ziemlich sexy. Dass die 38-Jährige stolz auf ihren Körper ist und sich dementsprechend zeigt, dürfte die Öffentlichkeit aber nicht überraschen. Erst kürzlich erregte Megan nämlich Aufsehen, als sie in einem großen, weiten Sportshirt und schwarzen Lederstiefeln auf die Straße ging – jedoch keine Hose anhatte. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigten, wie die Schauspielerin dabei einen Teil ihres Hinterns entblößte.

Getty Images Michele Morrone, "365 Days"-Star

Getty Images Megan Fox, 2023

