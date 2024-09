Nach Knutscherei: "Are You The One?"-Lukas weint um Jenny

Lukas Baltruschat (30) bereut seine Entscheidungen! Der Prominent getrennt-Teilnehmer ist derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und sucht dort sein Perfect Match. Das schien er eigentlich auch gefunden zu haben: Er bandelte mit Jennifer Iglesias (25) an. Bei einer Party knutschte er dann jedoch mit Linda Braunberger (23) und verscherzte es sich so mit seinem TV-Flirt. Im Nachhinein scheint er das aber zu bereuen: In der 16. Folge bricht der Muskelmann in bittere Tränen aus. Zunächst allerdings nicht weil es ihm leidtut, sondern weil er Angst hat, schlecht dazustehen. "Ich fühle mich hier wieder wie bei 'Prominent getrennt'. Als wenn ich wieder der Bast*ard von Welt bin", schüttet er Mitstreiter Tim Kühnel sein Herz aus. "Ich komme gerade erst aus einem beschissenen Format und ich hätte nicht gedacht, dass ich hier emotional so involviert werde, dass ich an einen Punkt komme wie jetzt gerade", lässt er seinen Gefühlen freien Lauf.

Bei Jenny stößt er mit seinem Verhalten aber eher auf Unverständnis: "Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, der weint wegen der Situation." Ihr Showkollege Kaan Aktas vermutet daraufhin, dass er wegen ihr heule – die Vermutung schiebt die Love Island-Bekanntheit aber zur Seite: "Ne, ich glaube nicht, dass das was mit mir zu tun hat." Einlullen lassen wolle sich die 25-Jährige von Lukas' Gefühlsausbruch nicht, wie sie betont: "Es ändert nichts an meiner Einstellung ihm gegenüber, dass er jetzt geweint hat." Allmählich scheint dem Ex von Chiara Fröhlich (26) zu dämmern, dass er Jenny mit seinem Verhalten womöglich endgültig verscheucht hat: "Ich habe nicht vorgehabt, hier Emotionen für einen Menschen aufzubauen." Sein Verhalten kommt bei Jenny allerdings gar nicht gut an: "Mir wäre es lieber gewesen, sei down, zeig deine Emotionen, komm her und pack mich und sag: 'Komm mal her. Ich bin am Weinen, ich möchte dich. Ich kämpfe dafür, du wirst sehen'."

Doch wie kam es überhaupt zu Lukas' Herzschmerz? Der Ex-Bachelorette-Boy gestand der Beauty in einer vergangenen Folge seine Gefühle – seine Finger konnte er aber dennoch nicht bei sich behalten: Er knutschte bei einer Party wild mit Linda rum und log Jenny daraufhin an. Die Moderatorin Sophia Thomalla (34) klärte die Lüge bei der vergangenen Matching Night auf und zeigte Jenny die Knutscherei auf einem Tablet, was diese zum Ausrasten brachte.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, TV-Bekanntheit

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Kandidat 2022

