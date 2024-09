Nach Liebesgeständnis: "Are You The One?"-Lukas küsst fremd

Zuletzt sah es eigentlich so aus, als würde es endlich ein Happy End zwischen Jennifer Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) geben: Der Prominent getrennt-Kandidat gestand der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin seine Liebe. Lange hielt die Romanze allerdings nicht an: In der 15. Folge werden die Turteltauben auf zwei verschiedene Partys geschickt – Jenny ist vor der Fete schon etwas angespannt, sieht es aber als eine Art Test, wie Lukas sich verhält, wenn sie nicht dabei ist. Diesen hat der Ex von Chiara Fröhlich (26) wohl nicht bestanden: Er flirtet heftig mit Linda Braunberger (23) und packt ihr dabei immer wieder an den Hals. Bei einem anschließenden Spiel soll die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit 30 Sekunden lang die Person küssen, die sie am anziehendsten findet – und wählt den Ex-Bachelorette-Boy. Die zwei lassen sich von ihrer Leidenschaft übermannen und machen hemmungslos rum.

Aber auch Jenny ist auf ihrer Fete kein Kind von Traurigkeit: Sie tanzt eng umschlungen mit Marc-Robin Wenz. Kurz darauf fallen alle Hemmungen und die beiden knutschen und fummeln wild herum. "Marc-Robin küsst Eins A, das sollte jede Frau mal ausprobiert haben", gibt sie im Interview grinsend preis. Doch das Lachen soll ihr schnell wieder vergehen. Vor dem klärenden Gespräch mit ihrem Couple gibt sie zu: "Es würde für mich auf jeden Fall noch mal eine kleine Welt zusammenbrechen, wenn ich erfahren sollte, dass Lukas irgendwelche krassen Sachen gemacht hat. Das würde mich komplett auseinandernehmen." Jenny gegenüber gesteht Lukas zwar den Kuss, spielt ihn jedoch herunter und sagt, dass das keine große Sache gewesen sei und er sie für das Spiel küssen musste. Bei der Matching Night spricht Moderatorin Sophia Thomalla (34) aber Klartext und lässt Lukas' Lüge auffliegen – sie reicht Jenny ein iPad und spielt die heißen Szenen ab. "Das war für mich ein Schlag in die Fresse. Das macht man nicht, in meinen Augen", stellt sie im Interview klar und schreit Lukas unter Tränen an: "Ich komme mir echt krass verarscht vor."

In den vorherigen Folgen sah die Situation zwischen den beiden Datingshow-Kandidaten eigentlich noch ganz rosig aus. Lukas gestand Jenny seine Liebe und war von seinen Gefühlen selbst total überrascht: "Ich hätte nie gedacht, dass ich hier den Liebeskasper mache." Die Influencerin war von dem Geständnis total geschmeichelt und gab überglücklich zu: "Deswegen jetzt nicht heulen, weil ich genau dasselbe für dich empfinde, was du auch für mich empfindest."

