Netflix kündigt neue "Twilight"-Serie aus Edwards Sicht an

Über diese Neuigkeit werden sich die Twilight-Fans mit Sicherheit freuen! Wie Netflix verkündet, wird die Liebesgeschichte um Edward Cullen und Bella Swan schon bald wieder über die Bildschirme aller Vampirliebhaber flimmern. 2020 veröffentlichte die Autorin Stephenie Meyer (50) den Begleitroman ihrer Bestseller-Buchreihe "Midnight Sun". Dieser soll nun in eine Zeichentrickserie umgewandelt werden und befindet sich aktuell bereits in der Entwicklung.

Das Besondere an "Midnight Sun": Die "Twilight"-Geschichte um Edward und Bella wird dieses Mal allein aus seiner Perspektive erzählt. Erfinderin Stephenie wird bei der Verfilmung die Rolle der ausführenden Produzentin übernehmen. Mit an ihrer Seite ist ihre langjährige Unternehmenspartnerin Meghan Hibbett, die bereits an "Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht" Teil eins und zwei beteiligt war.

Noch heute erfreuen sich die Bücher von Stephenie großer Beliebtheit. Ebenso die Filmreihe mit Robert Pattinson (38), Kristen Stewart (34) und Taylor Lautner (32) in den Hauptrollen. Mit dem Erscheinen des ersten Teils "Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen" im Jahr 2009 wurden sie nahezu über Nacht zu international erfolgreichen Schauspielern. Doch wie kürzlich bekannt wurde, hätte Robert die Rolle des Edward fast nicht bekommen. Wie Just Jared berichtete, hatte die Regisseurin Catherine Hardwicke (68) anfangs Zweifel darüber, ob der Brite für die Rolle überhaupt attraktiv genug sei. Letztendlich überzeugte der "Harry Potter"-Darsteller sie dann aber anscheinend doch.

Robert Pattinson und Kristen Stewart bei der "Twilight"-Premiere 2011

Robert Pattinson, Schauspieler

