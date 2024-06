Das sagt Zac Efron zu Ashley und Vanessas Schwangerschaften!

Zac Efron (36), Ashley Tisdale (38) und Vanessa Hudgens (35) gelang mit High School Musical der große Durchbruch. Aktuell sind die früheren Co-Stars des Teenieschwarms beide schwanger. Was der Schauspieler davon hält, verrät er jetzt in einem Interview gegenüber Access Hollywood. "Sie werden die besten Mütter von allen!", schwärmt der Hollywood-Star und fügt begeistert hinzu: "Diese Mädels, willst du mich veräppeln? Wir werden ein paar lustige Familientreffen haben!"

Auch Ashley äußerte sich vor wenigen Wochen darüber, dass sie und ihre Kollegin gleichzeitig schwanger sind. In einer Fragerunde auf Instagram merkte die 38-Jährige total happy an: "Es ist sehr cool! Ich freue mich so sehr für sie und ihr neues Kapitel im Leben!" Für Zacs frühere Partnerin ist dies das erste Baby. Ashley ist bereits Mutter einer Tochter mit dem klangvollen Namen Jupiter Iris French (3).

Obwohl die Beauty liebevolle Worte für ihre damalige Freundin findet, haben beide heute eher weniger Kontakt. Das deutete die Ehefrau von Christopher French (42) in einer "Watch What Happens Live with Andy Cohen"-Folge an. "Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke, sie arbeitet viel, sie hat einen Vollzeitjob. Ich bin auch berufstätig. Ich habe eine Tochter", erzählte die Sängerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale, "High School Musical"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Zacs Worten über Vanessa und Ashley? Total süß! Es ist toll, wie sehr er sich freut. Na ja. Ich finde, dass es etwas aufgesetzt wirkt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de