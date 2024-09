So schlecht ging es Daniela Katzenberger wegen Fatshaming

Daniela Katzenberger (37) hat in der neuen Staffel ihrer Dokusoap "Daniela Katzenberger" offen über die schmerzhaften Kommentare und Beleidigungen gesprochen, die sie in der Vergangenheit aufgrund ihres Gewichts erhalten hat. Der TV-Star hat sich durch viel Sport und einen strengen Diätplan in Top-Form gebracht – ein großer Erfolg für die Kult-Blondine, die in der Vergangenheit mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen hatte. In der emotionalen Sendung griff sie einige der bösartigsten Kommentare auf, unter denen sie massiv gelitten hatte, und zeigte sich dabei von einer bisher selten gesehenen verletzlichen Seite. "Wenn ich darüber nachdenke, werde ich sauer und traurig. Warum habe ich das immer so an mich rangelassen? Ich war ja nie fett. Ich hatte 72 Kilo", stellte Daniela wütend fest.

Auch wenn die Kult-Blondine oft den Eindruck erweckt, über solchen Kommentaren zu stehen, macht ihr das Thema noch immer stark zu schaffen. In der Öffentlichkeit nahm sie oft mit selbstironischen Kommentaren ihre vermeintlichen Problemzonen aufs Korn, um den Beleidigungen vorzubeugen. In ihrem Inneren haben sie diese Bemerkungen jedoch tief getroffen, wie sie betonte: "Warum war ich denn so lustig? Ich habe meine Unsicherheit überspielt, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Weil die mir jeden Tag so ein Zeug geschrieben haben."

Mittlerweile hat sich der Körper der 37-Jährigen ziemlich verändert: In weniger als einem Jahr nahm sie stolze elf Kilogramm ab. Dabei ist ihr wichtig klarzustellen: "Ich habe nicht mit dem Sport angefangen, damit die Hater irgendwann die Klappe halten. Sondern ich habe mich selber unwohl gefühlt." Inzwischen scheint sie sich jedoch pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen – so sehr, dass sie einen besonderen Schritt wagt. "Ich habe mich bei einem Bikini-Fitness-Contest angemeldet", erklärte sie zuvor im Rahmen der Dokusoap.

Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

