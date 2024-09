Wird sich Prinzessin Kate dauerhaft immer weniger zeigen?

Vor wenigen Tagen gab Prinzessin Kate (42) bekannt, ihre Krebsbehandlung nach neun Monaten abgeschlossen zu haben. Doch das bedeutet offenbar noch lange nicht, dass die Frau von Prinz William (42) nun künftig wieder ihr hohes Arbeitspensum aufnimmt – im Gegenteil. Ein Vertrauter der Princess of Wales berichtete People vor wenigen Tagen: "Sie wird definitiv weniger tun." Kate habe mit ihrem Mann und ihren drei gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) einen entspannten Sommer verbracht, der ihrem Wohlbefinden sehr guttat. Das wolle sie in Zukunft auch beibehalten.

Aktuell arbeitet Kate von zu Hause aus, aber auch nicht immer. Nach wie vor soll die 42-Jährige gute und schlechte Tage haben. Ohnehin habe Kate gerade nur ein Ziel vor Augen. "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", erklärte Catherine in ihrer rührenden Videobotschaft auf Instagram. Bereits während ihrer Chemotherapie handhabte sie es so, dass sie sich vorrangig um ihre Krankheit kümmerte – öffentliche Termine nahm sie unterdessen nur zweimal wahr: Sie besuchte die Militärparade Trooping the Colour zu Ehren von König Charles III. (75) im Juni, außerdem zeigte sie sich beim Wimbledon-Finale einen Monat später.

Im März machte Kate ebenfalls per Videostatement öffentlich, an Krebs zu leiden. Welche Form der Krankheit und wie weit diese fortgeschritten war, behielt sie seither für sich. Allerdings soll die Schwester von Pippa Middleton (41) bereits vor ihrer Diagnose gesundheitliche Probleme gehabt haben. "Was die meisten nicht wissen, ist, dass Catherine schon seit einiger Zeit vor ihrer ersten Operation im Januar gesundheitlich angeschlagen war", berichtete die Royal-Expertin Rebecca English Daily Mail im August.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige