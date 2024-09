Demi Moore hat mit 61 Jahren gerade die "aufregendste Zeit"

Im Alter von 61 Jahren hat Demi Moore verkündet, dass sie nun die aufregendste Zeit ihres Lebens genieße. In einem "The Today Show"-Interview sprach die Schauspielerin über ihre neue Lebensphase – darin erklärte sie, dass ihr Alter sie nicht davon abhalte, sowohl persönlich als auch beruflich neue Höhen zu erreichen. "Ich versuche im Augenblick wirklich, so präsent wie möglich zu sein", meinte Demi (61), die vor Ort war, um ihren neuesten Film "The Substance" zu promoten. Außerdem versuche sie ein Vorbild für ihre drei Töchter – Rumer Willis (36), Scott Willis und Tallulah Willis (30) – zu sein, die sie mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (69) hat. "Und wenn ich meine Töchter sehe, dann möchte ich nicht, dass sie jemals denken, dass es ein Ende gibt. Für mich ist das die aufregendste Zeit in meinem Leben", ergänzte Demi.

In "The Substance" spielt Demi die Rolle der Elisabeth Sparkle, eine Schauspielerin, die sich einer experimentellen Droge zuwendet, um ihre Jugend zurückzugewinnen. Das führt zu Komplikationen, als eine jüngere Version ihrer selbst auftaucht, gespielt von Margaret Qualley (29). Demi erklärte in einem weiteren Interview gegenüber OK Magazine, dass der Film auf innovative Weise relevante Themen wie Alter und die abnehmende Wertschätzung für alternde Frauen in der Gesellschaft behandle. "Die Botschaft, die für mich darin so stark war, ist, dass nicht die Dinge entscheidend sind, die in unserer Umgebung passieren, sondern die Gewalt, die wir gegen uns selbst richten", führte Demi aus und verriet, dass sie in der Vergangenheit selbst mit ihrem Körperbild zu kämpfen hatte. "Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, wie mein Körper aussieht, um zu bestimmen, ob ich dazu gehöre oder nicht, ob ich Erfolg haben kann oder nicht."

Trotz ihrer Herausforderungen bleibt die Schauspielerin positiv und sieht dem Älterwerden nun mit Freude und Neugier entgegen. "Ich habe das Gefühl, dass meine Kinder erwachsen sind und ich die größte Unabhängigkeit habe, um wirklich neu zu definieren, wo ich hin möchte", betonte sie. Gegenüber People Magazine sprach sie außerdem über ihre neue Rolle als Großmutter. Ihre älteste Tochter Rumer brachte im April 2023 Töchterchen Louetta zur Welt. Demi sei begeistert von ihrer neuen Rolle und freue sich über die vielen Fotos und Momente, die sie mit ihrer Enkelin teilen könne. "Sie ist die Süßeste. Rumer hat mir gerade ein Foto von ihr mit Spaghetti auf dem Kopf geschickt", schwärmte die 61-Jährige.

Instagram / demimoore Demi Moore in Cannes, Mai 2024

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihren Töchtern und ihrer Enkelin im Sommer 2024

