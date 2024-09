Ist sie etwa die Freundin von Claudia Schiffers Sohn Caspar?

Claudia Schiffer (54) und ihr Ehemann Matthew Vaughn (53) hielten ihre Kinder jahrelang aus der Öffentlichkeit heraus. Die zwei älteren, Clementine (19) und Caspar, haben inzwischen den Schritt ins Rampenlicht gewagt. Auf Social Media geben die beiden Model-Sprösslinge Einblicke in ihr Leben. Hat Caspar dort nun etwa sogar seine Beziehung öffentlich gemacht? Drei Bilder von ihm und einer jungen Frau in seiner Instagram-Story lassen das vermuten – auf einem sieht man sie sogar Hand in Hand eine Straße entlanglaufen. Dazu teilt er einen süßen Geburtstagsgruß: "Alles Gute zum Geburtstag, Lilly, du bist die Beste", schreibt er zu einem der Fotos, auf dem die beiden sich zulächeln, und fügt ein Herz-Emoji hinzu.

Um wen genau es sich bei der brünetten Beauty handelt, ist nicht zu erkennen: Caspar hat niemanden markiert und es sind auch die einzigen Bilder der mysteriösen Lilly, die auf dem Account des Promi-Nachwuchses auftauchen. Falls es sich dabei aber um seine feste Freundin handeln sollte, könnte sie einen guten Fang gemacht haben – zumindest wenn man Mama Claudia glauben darf. Als ihr Sohn im Januar dieses Jahres seinen 21. Geburtstag feierte, teilte die Karl Lagerfeld (✝85)-Muse eine Reihe von professionellen Aufnahmen von Caspar, auf denen deutlich wird, dass er die Modelaffinität seiner Mama geerbt hat. Dazu schwärmte die 54-Jährige: "Er ist der süßeste, fürsorglichste, frechste, klügste, cleverste, humorvollste, wohlerzogenste und sportlichste. Du bist der perfekte englische Gentleman. Mama und Papa sind stolz auf dich."

Vor drei Jahren war es so weit: Die älteste Tochter der Tatsächlich... Liebe-Darstellerin und des Filmemachers Clementine Vaughn begleitete ihre Eltern das erste Mal auf den roten Teppich. Anfang dieses Jahres zog auch Caspar nach und gab bei der Premiere des Films "Argylle", bei dem sein Vater Regie führte, sein Red-Carpet-Debüt. Für Nesthäkchen Cosima wird es wohl erst in ein paar Jahren so weit sein. Vor wenigen Wochen wurde die 14-Jährige allerdings bei einem gemeinsamen Stadtbummel durch New York mit Claudia und ihrer älteren Schwester gesichtet. Dass es sich dabei um Cosima handelte, war nicht zu bestreiten – sowohl sie als auch Clementine sind ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

Instagram / cas_vaughn Caspar Vaughn, September 2024

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn

