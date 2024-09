Nach Scheidung: Isla Fisher verkauft Luxuswohnung in Sydney

Isla Fisher (48) hat entschieden, ihr luxuriöses Apartment in Sydney fast 30 Jahre nach Erwerb wieder zu verkaufen. Die Schauspielerin erwarb die Immobilie in Woollahra im Jahr 1995, als sie in der Serie "Home and Away" mitspielte. Jetzt will sie die Wohnung für umgerechnet rund 900.000 Euro loswerden – was ihr einen ansehnlichen Gewinn von fast 750.000 Euro einbringen könnte, wenn man bedenkt, dass sie die Immobilie damals für schlappe 150.000 Euro ihr Eigen nennen durfte. Bei der Immobilie handelt es sich um eine Zweizimmerwohnung, welche am Rande des malerischen Centennial Park liegt. Bereits vor einigen Tagen wurde das Apartment zum Verkauf gelistet und schon am kommenden Donnerstag soll die erste Besichtigung stattfinden.

Interessanterweise durfte Isla das besagte Apartment, welches erst im Jahr 2020 komplett renoviert wurde, bei der Aufteilung des Vermögens nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Sacha Baron Cohen (52) für sich behalten. Schließlich hatte sie die Immobilie bereits einige Jahre bevor sie Sacha überhaupt kennenlernte erworben. Dies ist einer der wenigen Gewinne, die sie während der laufenden Scheidung für sich verbuchen konnte. Warum sie die Wohnung nun zum Verkauf anbietet, ist ungewiss. Eins ist jedoch klar: Falls die Schauspielerin tatsächlich den gewünschten Kaufpreis erzielt, würde sich das für sie finanziell wohl ziemlich lohnen.

Isla und Sacha lernten sich 2001 kennen und heirateten 2010. Das Paar zog samt seiner drei Kinder 2020 von Los Angeles nach Sydney und später nach Perth, wo Islas Familie lebt. Im April dieses Jahres gaben die beiden dann überraschend ihre Trennung bekannt. "Nach einem langen Tennis-Match über 20 Jahre legen wir nun endlich unsere Schläger nieder", schrieb die 48-Jährige zu einem Foto von ihnen in Tenniskleidung auf Instagram.

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021

