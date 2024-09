Nach Trennung: Rumer Willis turtelt mit einem Feuerwehrmann

Erst vergangenen Monat wurde bekannt, dass Rumer Willis (36) nicht länger mit Musiker Derek Richard Thomas zusammen ist. Wie Schnappschüsse zeigen, die Bild vorliegen, scheint die älteste Tochter von Schauspielerin Demi Moore (61) und "Pulp Fiction"-Star Bruce Willis (69) jetzt aber einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben. Auf den Aufnahmen knutscht sie nämlich in aller Öffentlichkeit mit einem Feuerwehrmann – und findet sich danach sichtlich happy in einer engen Umarmung mit ihm wieder.

Während des Treffens wirken die zwei total vertraut miteinander – und die 36-Jährige scheint so abgelenkt von dem unbekannten Mann zu sein, dass ihr nicht einmal auffällt, dass sie währenddessen gegen das Gesetz verstößt: Rumers schwarzes Auto steht laut einem sichtbaren Schild im Parkverbot. Ausgenommen davon sind nur die Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Und auch wenn ihre neue Flamme seinem T-Shirt nach zu urteilen zum Los Angeles Fire Department gehört, ist ein Feuerwehrwagen nirgends in Sicht.

Das Beziehungs-Aus mit Derek verkündete der Promispross im August auf Instagram. Die beiden waren seit Ende 2022 ein Paar und wurden im April 2023 Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Louetta. In einer Fragerunde antwortete Rumer dann aber auf die Frage eines Followers, ob sie noch mit dem Vater ihres Kindes zusammen sei: "Nein. Ich erziehe [mein Kind] mit meinem Ex", bevor sie ergänzte: "Ich bin so dankbar für Lou. Sie ist das Beste in meinem Leben und ich bin für immer dankbar, dass ich in dieser Beziehung die Zeit hatte, dass sie in mein Leben treten konnte."

Getty Images Rumer Willis, 2023

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta, im Juni 2024

