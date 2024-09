Powerfrau: Pink rockt Las-Vegas-Konzert trotz Knieverletzung

Pink (45) verlor am Freitagabend bei einem Konzert in Las Vegas trotz einer Knieverletzung nicht ihren Kampfgeist. Während einer Performance im Allegiant Stadium verletzte sich die "So What"-Sängerin am Knie, setzte jedoch ihre spektakulären Luftakrobatik-Nummern fort – sehr zur Freude ihrer Fans. In einem Video auf X ist zu sehen, wie zwei Assistenten die Sängerin stützen, bevor sie an ihrem Luftgeschirr befestigt und in die Luft katapultiert wird. Mit einem Lächeln sagt sie: "Ihr braucht keine Knie zum Fliegen. Ich komme zu euch nach hinten!"

Diese beeindruckende Darbietung war ein Highlight des Abends und wurde von Konzertbesuchern in sozialen Medien in höchsten Tönen gelobt. "Pink hat sich das Knie verdreht, aber sie beendete ihre Luftnummer, um die Show zu schließen", schreibt ein Zuschauer begeistert. Ein weiterer User beschreibt Pinks Auftritt als eine der besten Live-Shows und schwärmt: "Sie ist supermenschlich. Ich liebe diese Frau. Eine der besten Performerinnen, die ich je live gesehen habe."

Pinks jüngste Verletzung ist nicht die erste gesundheitliche Herausforderung, die sie in diesem Jahr meistern musste: Bereits im Juli musste die 45-Jährige aufgrund einer mysteriösen Krankheit ein Konzert in Bern, Schweiz, absagen. In einem Instagram-Post entschuldigte sich die "Just Give Me a Reason"-Interpretin damals bei ihren Fans und erklärte enttäuscht: "Nach Rücksprache mit meinem Arzt und dem Abwägen aller Optionen wurde mir geraten, die Show morgen nicht fortzusetzen."

Getty Images Pink im Mai 2024

Getty Images Pink im Juni 2023

