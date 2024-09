Schauspielerin Halle Berry hat keine Angst vorm Älterwerden

Halle Berry (58) hat nun offenbart, warum sie keine Angst vor dem Älterwerden hat und was ihr im Leben wirklich wichtig ist. Die Schauspielerin erklärte in einem Interview mit Marie Claire, dass Frauen oft mehr über ihr Alter definiert würden als Männer. "Das Alter ist nur eine Zahl, die uns bei der Geburt zugeteilt wird", sagte sie. Sie hoffe, ihre Fans würden sich mehr auf ihre Karriere als ihre Schönheit konzentrieren, sollte diese zu schwinden beginnen. Außerdem betonte sie, dass Älterwerden oft dazu führe, dass man in bestimmte Rollen gedrängt werde, die nichts mit den eigenen Fähigkeiten oder Werten zu tun hätten. Im Rahmen des Interviews posierte die "Catwoman"-Darstellerin in aufsehenerregenden Outfits, darunter einem transparenten schwarzen Kleid und einem weißen Pailletten-Kleid mit gewagten Seitenschlitz.

Im Interview verdeutlichte Halle außerdem, dass es ihr wichtiger sei, sich auf Familie und Karriere zu konzentrieren als auf ihre äußere Erscheinung. "Wenn meine Schönheit verblasst, werden die Leute vielleicht zum ersten Mal auf die anderen Aspekte meines Lebens achten, die ich für viel interessanter halte", so die Schauspielerin. Sie gab an, dass sie stolz auf ihre Filmrollen, ihre Schauspielauszeichnungen und ihre wohltätige Arbeit sei, und dass es sie erfreue, wenn Menschen diesen Bereichen ihrer Person Beachtung schenken würden.

Abseits ihrer Karriere steht Halle derzeit auch aufgrund privater Vorkommnisse im Fokus der Medien. Im Gerichtsprozess mit Ex-Mann Olivier Martinez (58) um das Sorgerecht des gemeinsamen Sohnes soll die Schauspielerin bisher knapp 181.000 Euro ausgegeben haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige