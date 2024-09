Versöhnungsjahr? Auch Nikola & Gloria Glumac verstehen sich

In der sonst so turbulenten Reality-TV-Welt stehen aktuell viele Zeichen auf Versöhnung – so offenbar auch bei Nikola (28) und Gloria Glumac (32). In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sich der TV-Casanova plötzlich bestens gelaunt mit seiner Verflossenen beim Feiern. Gloria repostet den Post sogar. "Ich mit Nikola und Marc Robin – ein Trio, das man so nicht erwartet", schreibt sie mit einem lachenden Emoji dazu. Die früheren Eskapaden scheinen also der Vergangenheit anzugehören...

Nikola und Gloria sind allerdings nicht das einzige Duo, das offenbar wieder gut aufeinander zu sprechen ist. Erst vor wenigen Tagen präsentierten sich zwei andere Streithähne überraschenderweise zusammen im Netz: Walentina Doronina (24) und Gigi Birofio (25). Die beiden Realitystars feierten ausgiebig zusammen beim diesjährigen World Club Dome – und das, obwohl sie noch vor wenigen Monaten immer wieder öffentlich gegeneinander schossen.



Kennengelernt haben sich Gloria und Nikola in Kroatien an einem Partystrand im Jahr 2019. Ein Jahr später gaben sich die Blondine und der gebürtige Serbe bereits das Jawort. 2022 unterzog sich das Paar dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island – mit Erfolg. Trotz Streitigkeiten gingen die beiden gemeinsam von der Insel. Im Oktober desselben Jahres verkündeten sie dann aber ihre Trennung.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Reality-TV-Stars

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

