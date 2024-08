Gloria Glumac reagiert auf Nikola bei "Are You The One?"-VIP

Aktuell ist Nikola Glumac (28) bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen – und bringt vor allem Kandidatin Nadja zum Kochen. Zwischen den beiden fliegen die Fetzen und in Folge fünf rastet die Beauty sogar komplett aus. Jetzt meldet sich Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (31) im Netz zu den Szenen bei AYTO zu Wort: "Es ist natürlich eine Genugtuung, dass man jetzt sieht, dass es nicht nur an mir lag und dass nicht nur ich die Böse bin, sondern dass man jede Frau zu dem Punkt hätte bringen können. Weil ja jetzt Nadja auch ausrastet, wie ich damals."

Zur Erinnerung: Gloria und Nikola starteten ihre Reality-TV-Karriere gemeinsam bei Temptation Island. Den Treuetest hatten sie zwar bestanden und gemeinsam die Show verlassen, kurz darauf gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Bei Prominent getrennt sah man sie dann erneut zusammen im TV. Bei beiden Shows fiel Gloria vor allem durch ihre lautstarken Ausraster gegenüber Nikola auf und erntete dafür sehr viel Kritik von den Zuschauern im Netz. In Anbetracht dessen schmerze es sie nun zu sehen, dass ihrem Ex-Mann durch sein Verhalten bei AYTO derzeit das Gleiche widerfährt: "Andererseits ist es so, dass ich weiß, wie es ist, Hate zu bekommen. [...] Mir tut das dann auch tatsächlich leid für ihn, weil ich weiß, wie es ist."

Doch warum rastete Nadja überhaupt so aus? Wie die Love Fool-Bekanntheit verriet, kannten sich die beiden Teilnehmer der Datingshow schon vor Drehstart. "Wir hatten vorher was, bevor wir hier reingekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir. Niko und ich kennen uns vielleicht doch schon ein bisschen intensiver und deswegen fällt es mir nicht leicht." Den tätowierten Casanova bei dieser Vorgeschichte beim Flirten mit anderen Frauen zu beobachten, ließ bei dem Reality-Sternchen schlussendlich alle Sicherungen durchbrennen.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Nikola Glumac

