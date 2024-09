Wird Robert Pattinsons Batman in "The Penguin" erscheinen?

Am 20. September startet die neue Serie "The Penguin" auf Sky und dem Streamingdienst WOW in Deutschland. Das "Batman"-Spin-off bringt Colin Farrell (48) als Oswald Cobblepot, besser bekannt als Penguin, zurück auf die Bildschirme. Doch wie sieht es mit dem berühmten DC-Superhelden Batman aus, der zuletzt von Robert Pattinson (38) verkörpert wurde? Produzent Matt Reeves verrät, dass der Comic-Held selbst nicht in der Serie in Erscheinung treten wird. Er betont, dass die Präsenz und das Vermächtnis von Batman dennoch überall zu spüren sein werden. "Der Geist von Batman ist also da. Der Geist des Riddlers ist da. Der Geist von allem, was im letzten Film passiert ist, ist da. Es prägt den Film. Und das ist genau der Punkt, an dem wir beginnen", erklärt der Filmschaffende gegenüber SFX.

In "The Penguin" wird Gotham City aus der Perspektive von Oswald Cobblepot gezeigt, wodurch sich eine völlig neue Erzählweise ergibt. Im Gegensatz zum Film, der die Stadt aus den Augen von Batman betrachtet, wird die Serie aus der Sicht eines ambitionierten Schurken erzählt, der sich seinen Weg von den Straßen nach oben erkämpfen will. "Bei Oz ist man in den Straßen der Stadt, im Dreck und im Schmutz", erklärt eine der weiteren ausführenden Produzentinnen Lauren LeFranc, ebenfalls im Gespräch mit dem Magazin.

Colin gewährte bereits vor wenigen Monaten erste Einblicke in die neue Serie und betonte in einem Interview mit MovieZine, dass "The Penguin" eine sehr düstere und gewalttätige Erzählung sei. "Es geht um den Aufstieg eines Mannes zu dem, wovon er schon immer geträumt hat, nämlich eine gewisse Macht oder einen sozialen Status zu haben", erklärte der Schauspieler. Nach dem Tod von Carmine Falcone im Film "The Batman" kommt es zu einem Machtvakuum in Gotham, das verschiedene Charaktere zu füllen versuchen, was zu zahlreichen Konflikten führt.

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

