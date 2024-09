Aurora Ramazzotti posiert in transparenter Unterwäsche

Aurora Ramazzotti (27), die Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (60), sorgt mit neuen Aufnahmen auf ihrem Instagram-Account für Schnappatmung bei ihren Fans. In einem schwarzen, transparenten Body posiert der Promi-Spross für die Dessousmarke Intimissimi und entzückt damit seine rund 2,6 Millionen Follower. Die Fotos zeigen Aurora in verschiedenen Posen in neoklassizistischen Räumlichkeiten: Während sie sich auf einem Foto beispielsweise entspannt an eine Tür lehnt, genießt sie auf einem weiteren Schnappschuss einen Kaffee vor einer Marmorsäule.

"Wer ist bisher nicht in Unterwäsche durch die Korridore des Palazzo Bovara gelaufen und hat dabei einen hervorragenden Kaffee geschlürft?", witzelt sie unter dem Beitrag. Das Palazzo Bovara ist ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das in Mailand steht. Die Fans reagieren entzückt auf die Unterwäschefotos von Aurora und kommentieren den Beitrag fleißig. "Du bist wirklich schön", "Was für eine Schönheit du bist..." oder "Einfach atemberaubende Aurora", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Aurora ist das einzige gemeinsame Kind der Moderatorin Michelle und des Musikers Eros. Sie erblickte am 5. Dezember in der Schweiz das Licht der Welt. Sie ist wie ihre Mama als Moderatorin tätig. Im März 2023 wurde sie zum ersten Mal Mutter: Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza (28) durfte sie sich über die Geburt ihres Sohnes Cesare freuen.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

MEGA Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti und ihr Baby im Oktober 2023

