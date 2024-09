Billy Crudup macht Naomi während der Emmys Liebeserklärung

Billy Crudup (56) und Naomi Watts (55) schweben auf Wolke sieben. Das Schauspieler-Paar besiegelte seine Liebe erst im Juni das zweite Mal mit dem Bund der Ehe. Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung zeigten sich die beiden natürlich gemeinsam und Billy ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau während seiner Dankesrede eine kleine Liebeserklärung zu machen, sodass die ganze Welt an seinem Glück teilhaben konnte: "Ich danke euch allen. Ich freue mich, mit einer Augenweide, meiner Frau, hier zu sein. [...] Es ist so schön, an ihrer Seite zu sein", freute er sich vor dem starbesetzten Publikum, wie People berichtet.

Wie liebevoll und innig Billy und Naomis Beziehung wirklich ist, verriet ein Insider gegenüber demselben Newsportal vor rund drei Monaten und betonte, dass sich nicht nur Naomi über ihr Liebesglück freue. "Ihre Beziehung ist eine Liebesgeschichte. Sie haben eine unglaubliche Chemie", schwärmte der Tippgeber. Und fügte hinzu: "Sie hat Liebe und Glück verdient. Ihre Freunde freuen sich sehr für sie. [...] Es ist die beste Nachricht, dass sie verheiratet sind."

Naomi und Billy gehen bereits seit rund sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten der Netflix-Serie "Gypsy" nicht nur kennen, sondern auch lieben. Im Juni dieses Jahres traten sie dann bereits zum zweiten Mal vor den Traualtar. Billy und Naomi heirateten das erste Mal vor über einem Jahr in New York. Das hat den Turteltauben aber offenbar nicht ausgereicht, weshalb sie sich während einer romantischen Zeremonie noch einmal in Mexiko City das Jawort gaben.

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts, Januar 2024

Instagram / naomiwatts Billy Crudup und Naomi Watts im Juni 2023

