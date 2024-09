Das steckt hinter dem Drama um Prinz Harrys Geburtstagsfoto

Zu Prinz Harrys (40) Geburtstag hat ihm das britische Königshaus mit einem Beitrag auf dem offiziellen Social-Media-Account gratuliert. Auf dem dazugehörigen Bild sitzt der gebürtige Engländer in einem grauen Anzug an einem Tisch und lacht herzlich. Das bescherte den Royals allerdings viel Kritik von Harrys Fans: Angeblich habe das Königshaus Herzogin Meghan (43) absichtlich aus dem Foto geschnitten. Doch wie die Bildagentur Getty Images nun gegenüber dem Mirror bestätigt, gibt es zwei Versionen des Bildes. Dies legt nahe, dass die königliche Familie nicht selbst ein Foto zugeschnitten hat, sondern lediglich ein bereits bearbeitetes Bild für ihren Post benutzte.

Dass die Royals Harry einen Beitrag zu seinem Geburtstag widmen, ist schon etwas Besonderes: Es ist immerhin das erste Mal in drei Jahren. Normalerweise werden solche Posts nur für aktive Mitglieder der königlichen Familie gemacht und Harry ist mitsamt seiner Frau und Kindern im Jahr 2020 ausgestiegen. Könnte das darauf hindeuten, dass Harry sich bald mit seiner Familie verträgt? Die Royal-Experten, Rebecca English und Jennie Bond, sind sich da nicht so sicher. Während Rebecca gegenüber Daily Mail meinte, dies wäre ein Zeichen, dass "Charles niemals ganz die Tür zu seinem jüngsten Sohn schließen wird", sieht Jennie darin nicht ganz so viel Bedeutung. Für sie sei es zwar eine unerwartete Wendung, aber nicht gleich der Beginn einer Versöhnung.

Das Wochenende seines Ehrentages verbrachte Harry relativ ruhig. Am Samstag waren er und seine Liebste bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung und unterstützen das "George Zajfen Tennis Tournament" mit ihrer Stiftung The Archewell Foundation. Seinen eigentlichen Geburtstag soll er wohl im Kreis seiner Familie verbracht haben. Gerüchten zufolge wird der Prinz in den kommenden Tagen noch mit seinen Freunden feiern, doch bisher stehen dazu wohl keine Pläne fest.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2018

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

