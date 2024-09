Demi Lovato verrät das Geheimnis ihres neugewonnenen Glücks

Demi Lovato (32) strahlt in ihrer neuen Lebensphase voller Glück und innerem Frieden. In einem Interview mit People verrät die Sängerin vor wenigen Tagen, wie sie gelernt hat, ihre introvertierte Natur anzunehmen und welche Rolle ihr Verlobter Jordan Lutes in ihrem Leben spielt. "Was mich jetzt glücklich macht und mir Frieden bringt, sind die Menschen in meinem Leben", erklärte der Disney-Star. Besonders ihren Verlobten, aber auch Freunde, Familie und ihre geliebten Hunde schätze Demi sehr. "Liebe bedeutet mir mehr als alles andere", betonte sie und hob hervor, wie wichtig diese Beziehungen für ihr Wohlbefinden seien.

Auch in ihrer Karriere hat sich für die Camp Rock-Bekanntheit einiges verändert. In ihrer neuen Hulu-Dokumentation "Child Star", die am 17. September erscheint, thematisiert sie gemeinsam mit anderen ehemaligen Kinderstars wie Drew Barrymore (49) und JoJo Siwa (21) die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im Rampenlicht. Dabei geht sie offen mit ihren Erfahrungen um und betont, dass sie ihre Karriere mittlerweile vollkommen losgelöst von ihrer Identität betrachte. Dies sei jedoch ein hart erkämpfter Lernprozess gewesen: "Früher habe ich Erfolg und Selbstwert gleichgesetzt, doch heute weiß ich: Es gibt mehr als das."

Seit rund zwei Jahren gehen die "Warrior"-Interpretin und Jute$ gemeinsam durchs Leben, und im Dezember letzten Jahres besiegelten sie ihre Liebe mit der Verlobung. Über einen möglichen Hochzeitstermin haben sich die beiden bisher nicht geäußert, doch ein Instagram-Post des Musikers anlässlich Demis Geburtstags könnte darauf hindeuten, dass die Hochzeit nicht mehr lange auf sich warten lässt. In seiner Bildbeschreibung gratulierte er der Sängerin liebevoll und schrieb scherzhaft im Postskriptum: "PS: Ich kann es kaum erwarten, deinen hübschen Hintern zu heiraten." Fans spekulieren nun eifrig, wann es so weit sein wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jutesmusic Jute$ und Demi Lovato

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige