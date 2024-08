Ihr Ruhm als Kinderstar war für Demi Lovato traumatisierend

Demi Lovato (31) spricht offen und ehrlich über ihren Ruhm als Kinderstar. Dieser habe der berühmten Schauspielerin wohl ziemlich zugesetzt, wie sie nun in einem Interview mit Hollywood Reporter zugibt. Denn tatsächlich erzählt Demi, dass ihre Erinnerungen an die Zeit nach der Veröffentlichung des Filmes "Camp Rock", in dem sie die Hauptrolle verkörperte, kaum vorhanden sind. "Ich glaube, ich hatte die Grenze dessen überschritten, was ich emotional und körperlich aushalten konnte", erklärt der Hollywoodstar und fügt hinzu: "Und ich wusste nicht, dass es traumatisch sein kann, ein Kinderstar zu sein – und es ist nicht für jeden traumatisch, aber für mich war es das."

Wenn Demi die Zeit am Set des Film-Hits "Camp Rock" oder ihrer Disney-Serie "Sonny with a Chance" Revue passieren lässt, plagen sie auch Schuldgefühle. "Ich denke an die Leute in der Garderobenabteilung meiner TV-Show, weil ich dort ständig schlecht gelaunt war", erklärt sie heutzutage. Und obwohl sie selbst an einem schwierigen Punkt in ihrem Leben stand und von dem Ruhm in jungen Jahren überwältigt war, zeigt sie sich reumütig: "Und es ist einfach, dieses Verhalten zu entschuldigen, weil ich so jung war und so viel Schmerz hatte, aber ich bereue es wirklich, und das ist eine Schuld, die für immer bei dir bleibt."

In den vergangenen Jahren hatte die Hollywood-Bekanntheit nicht nur mit ihrer mentalen Gesundheit, sondern auch mit Drogenproblemen zu kämpfen. Mehrere Male hatte sie sich deshalb in psychiatrische Behandlung begeben – und trotz herber Rückschläge nie die Hoffnung aufgegeben, wie sie gegenüber People berichtete: "Ich fand Hoffnung, als ich anfing, mich anzustrengen und zu arbeiten, sei es durch Arbeit, ein Programm oder durch Gespräche mit meinem Behandlungsteam." Der wichtigste Schritt ihres Heilungsprozesses sei es gewesen, anzunehmen, dass die Sucht zu ihr gehöre, sie aber nicht definiere: "Mir wurde klar, dass das nicht das ist, was ich bin. Es ist nur ein Teil dessen, was mich ausmacht."

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato bei der Met Gala 2024

