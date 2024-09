Diesen gewagten Look zeigte Rita Ora nach den Emmy Awards

Rita Ora (33) und Taika Waititi (49) machten schon auf dem roten Teppich der Emmy Awards eine gute Figur. Doch die Nacht endete für die Sängerin nicht nach der Preisverleihung. Gemeinsam mit ihrem Liebsten besuchte sie eine After-Show-Party im Music Center in Los Angeles. Bei diesem Event präsentierte sich die "For You"-Interpretin in einem teilweise durchsichtigen schwarzen Spitzenkleid. Die Robe war mit einem Korsett und langen Rüschenärmeln ausgestattet, die ihr einen hexenhaften Look gaben. Allerdings wurden die Beine und der Po der Britin nur von sehr wenig Stoff bedeckt.

Bei den Emmys zeigte sich Rita noch in einem ganz anderen Outfit. Neben Taika strahlte sie in einem schulterfreien Kleid von Tamara Ralph, zu dem sie eine pinke Federboa kombinierte. Der Filmregisseur trug ein schwarzes Jackett aus Samt, eine passende Fliege und eine weiße Anzughose. Auf dem Red Carpet posierten die beiden Arm in Arm und schienen ihren Abend sichtlich zu genießen. Der Neuseeländer war bei der Preisverleihung für seine Projekte "What We Do In The Shadows" und "Reservation Dogs" nominiert, gewann den begehrten Award allerdings nicht.

Die Hollywoodstars sind schon seit über zwei Jahren verheiratet. Doch die freudige Neuigkeit hielten Taika und Rita lange geheim. Zu Gast bei "The Tonight Show" verriet die Musikerin allerdings kürzlich doch ein paar Details der Feier. "Es gab keinen richtigen Ablauf, ich habe aus dem Stegreif geheiratet und es hat so viel Spaß gemacht", berichtete sie Jimmy Fallon (49). Der Höhepunkt des Abends sei ein Imitator von Elvis Presley (✝42) gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige